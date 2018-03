Gemeinsame Zukunft gesucht

Anzeige

Topf mit 7500 Euro

Dieser Fonds könnte für Projektideen und Aktivitäten aus dem Stadtteil eine finanzielle Anschubhilfe sein mit dem Ziel, bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen, sagte Albert. Hier seien die Bewohner des Stadtteils gefragt. Welche Visionen haben sie für die Zukunft und welche Maßnahmen könnten kurzfristig umgesetzt werden? Wie könnte es gelingen, die künftigen Bewohner des Bauprojekts „Joy am Ufer“ im Stadtteil zu integrieren? Und ganz wichtig: Wie können die Luzenberger überhaupt aktiviert werden? Aktuell steht hierfür eine Summe von 7500 Euro zur Verfügung. Davon sind 5000 Euro von der Pro Concept AG, und 2500 Euro kommen aus der „Mannheimer Runde“. Über die Vergabe soll ein noch zu wählender Beirat bestimmen.

Nach einer kurzen Pause wurden kleinere Gesprächsrunden gebildet, in denen die Bürger sowie Vertreter von Saint Gobain und von ortsansässigen Vereinigungen und Schulen Ideen entwickeln sollten für die Verwendung des Geldes. Da zeitgleich die BI Waldhof-West zu einem Bürgergespräch eingeladen hatte, war von der Politik nur der SPD-Bezirksbeiratssprecher Stefan Höß anwesend, der allerdings bemängelte, dass beim ersten Stadtteilgespräch im November vergangenen Jahres niemand vom Bezirksbeirat eingeladen war. „Ohne Bürgerbeteiligung und die örtliche Politik geht es doch gar nicht. Wir kämpfen doch gemeinsam für eine Aufwertung des Luzenberg, und das seit vielen Jahren“, sagte Höß. Am Ende wurden in einer großen Runde die eingangs erwähnten Ergebnisse zusammengetragen.

Steigen die Mieten?

Es kamen aber auch die Sorgen und Befürchtungen der Anwohner zur Sprache. Bemängelt wurden die mangelnde Sauberkeit und der Verkehr im Stadtteil. Ängste haben einige Bewohner der Gerwigstraße, dass durch die Neubebauung „Joy am Ufer“ die Mietpreise ihrer Altbauwohnungen steigen könnten – und auch hier fühlten sich Menschen nicht „mitgenommen“ von der Politik und der Verwaltung. Hierüber will man in dem folgenden dritten Spiegelgespräch noch reden.

An diesem Abend wurde für den Stadtteilfonds zwar nicht ein Beirat gewählt. Aber eine erste Spende für die Anschaffung von 50 Warnwesten ging an den evangelischen Kindergarten in der Stollberger Straße.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018