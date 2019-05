Gesungenes Dankeschön

Vor vollem Haus ist der Popchor des Bürgervereins Gartenstadt im Salon der Heinrich-Vetter-Stiftung im ehemaligen Wohnhaus der Familie in Ilvesheim aufgetreten und hat die überwiegend älteren Zuhörer sehr erfreut, wie es in einer Mitteilung der Stiftung heißt. Diese hatte in der Vergangenheit den Chor finanziell gefördert, und dafür bedankten sich nun die 15 Sängerinnen und Sänger.

Mit einem Potpourri von Abba, dem mehrstimmigen „Shalom“, dem gemeinsam mit den Zuhörern angestimmten „Singen macht Spaß“ oder dem frechen „Lollipop“ bot der Chor den Gästen eine bunte Mischung populärer Lieder. Der junge Dirigent Samuel Schmitt, der erst wenige Wochen den Chor leitet, erläuterte jeweils die nächste Nummer und ließ, da der Beifall nicht enden wollte, als Zugabe noch einen „Lollipop“ folgen. Im Anschluss an das Konzert wurden alle Gäste und natürlich der Chor zu einer deftigen Mittagssuppe geladen.

Sänger gesucht

Wer bei dem Chor mitmachen möchte, der kann übrigens jeden Dienstag ab 19 Uhr ins Bürgerhaus Gartenstadt (Kirchwaldstraße 17) kommen. Ohne Leistungsdruck und mit viel Freude am gemeinsamen Singen wagt sich der Chor an ausgewählte Lieder aus Pop, Schlager und Gospel. Dazu sind neue Sängerinnen und Sänger immer herzlich willkommen. red/imo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.05.2019