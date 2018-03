Gewitzte Dialoge und punktgenaues Mienenspiel

Anzeige

Als Sexbombe darf sich Manuela Offenhäuser in der Figur der Sabine Giebel darin probieren, nicht zu weit in das Klischee hinabzusteigen. Das gelingt mehr als hervorragend. Offenhäuser schlüpfte schon in den Vorjahren in extremere Rollenbilder. Übertroffen wird sie diesmal noch von der Schnattrigkeit ihrer Kollegin Doris Schmoll, die sich nur ab und zu den Tagträumereien einer Liaison mit ihrem Chef hingibt. Kleine Intrigen zwischen beiden Bürofrauen sind an der Tagesordnung.

Und dann tritt Dr. Ernst Pfennig alias Herbert Pechriggl als Steuerprüfer vom Finanzamt ins Scheinwerferlicht. Azubi Florian Rimbach (Cedric Gantze) trägt unbesonnen zu den Irrungen bei. Alles wird mit jedem gesprochenen Dialog nur schlimmer. Dass die Mundarttruppe auch beim Bühnenbau keine Abstriche macht, zeigte die gut gestellte Büroattrappe, bei der nur die Kaffeemaschine nicht funktioniert.

Weitere Termine: Freitag, 16. März, 20 Uhr, Samstag, 17. März, 20 Uhr, Freitag, und Samstag, 23. und 24. März, Freitag und Samstag, 6. und 7. April, jeweils 20 Uhr, Samstag, 14. April, 20 Uhr, Sonntag, 15. April, 18 Uhr. Freitag und Samstag, 20. und 21. April. sowie 27. und 28. April, jeweils 20 Uhr. Kartenbestellung unter Telefon 0160/8 33 74 99.

