Glückswächter sind im Gemeindesaal gefragt

Mit einer Neuerung erwarteten die Gastgeber der St. Franziskusgemeinde das Publikum auf dem diesjährigen Bazar. „Wir haben die sozialen Einrichtungen des Quartiers im Gemeindesaal zu Gast“, verriet Uwe Grundei. „Es ist doch eine gute Sache, dass sich die Besucher darüber informieren können, welche Möglichkeiten es gibt“, betonte der Sprecher des Gemeindeteams.

Über den regen Publikumsverkehr freute sich Grundei ausdrücklich. Es sei ein stetiges Kommen und Gehen, „aber wir sind mit dem Feedback zufrieden“, hob er hervor. „Es ist gut, dass uns die Gemeinde die Gelegenheit bietet, die Leute über unser Angebot zu informieren“, befand gleichfalls Franziska Buchenmaier von den Young Caritas. Diese hätten sich zum Ziel gesetzt, das Ehrenamt bei jungen Menschen zu stärken, berichtete sie. „Wir vermitteln die Leute in ganz viele soziale Projekte, so beispielsweise an den Kaffeeklatsch“, so Buchenmaier. „Dort treffen sich in regelmäßigen Abständen Frauen vom Waldhof zum gegenseitigen Austausch.“ Ein anderes Projekt gestaltete Spielenachmittage für Flüchtlingskinder. 2017 vermittelte Young Caritas so über 150 Ehrenamtliche.

Einen Stand weiter stellte sich das Tagesförderzentrum Waldhof der Gemeindediakonie Mannheim vor. In der Einrichtung an der Karl-Feuerstein-Straße werden in fünf Förder- und Betreuungsgruppen 35 Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung begleitet. „Im Rahmen der kunstpädagogischen Förderung entstehen dabei die sogenannten Glückswächter, die wir auch hier im Angebot haben“, erklärte Tanja Mayer. Dabei handelt es sich um Holzstelen, die aus mehreren Elementen zusammengestellt werden. „Es kommen die unterschiedlichsten Motive zur Anwendung und auch die Bemalung unterscheidet sich bei jedem einzelnen“, betonte die Heilerziehungspflegerin. „Die Glückswächter sind jedenfalls sehr gefragt“, wie sie bestätigte.

Auch Karin Zachmann freute sich über das Interesse. Die Hobbybastlerin aus der Gartenstadt war zum ersten Mal dabei. Sie habe immer schon gebastelt und sich vor drei Jahren auf Halsketten spezialisiert, die sie am Stand anbot. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018