Glühwein-Duft am Buckel

Klein aber fein zeigte sich der kreative Adventsmarkt der Auferstehungsgemeinde, deren Kirche idyllisch auf dem „Kuhbuckel“ weit sichtbar in die Gartenstadt ragt.

Noch bevor der Markt auf dem Gelände rund um die Kirche öffnete, lud Pfarrer Florian Binsch zu einer kleinen Andacht ein. Thema war dabei nicht nur das Adventsgedicht „Ankommen im Moment“, sondern auch die Botschaft, sich Zeit zu nehmen und füreinander da zu sein. Begleitet wurde die Andacht vom Posaunenchor der Gemeinde unter der Leitung von Sonja Nemet.

Insgesamt elf Buden, so die Kirchenälteste Sylvia Luib, luden dazu ein, nicht nur einen besinnlichen, sondern auch kommunikativen Nachmittag zu verbringen. Der Glühwein lockte mit seinem Duft zahlreiche Gäste an. Die Betreiber der Buden boten zudem warme gehäkelte Wintersachen wie Schals und Handschuhe oder weihnachtliche Dekorationsartikel bis hin zur selbst gemachten Marmelade an.

Die Damen der 2003 als Treffpunkt für Frauen gegründeten „Frauenkiste“ waren wie der Jugendtreff und der Bastelkreis der Gemeinde mit einem Stand vertreten. In Kooperation mit der Auferstehungsgemeinde, der Gnaden- und Gethsemanegemeinde verkauften Elisabeth Flader und Birgit Pessel Marmelade und andere Lebensmittel. Der Erlös wird für die Anschaffung einer neuen Orgel in der Gnadenkirche gespendet. Die Kindergarten-Kinder der Gemeinde und der Posaunenchor sorgten für das Unterhaltungsprogramm. eng

