Gospels und Pop-Klänge erklingen

Im Rahmen der Reihe „Kultur im Fairkauf“ gibt der Gospelchor „Joyful Voices –Das Rote Mikrofon“ am Samstag, 23. März, um 16 Uhr, ein Konzert mitten im Secondhand-Kaufhaus am Taunusplatz. Der Chor wird dabei neben den bekannten klassischen Gospelsongs auch einige Arrangements präsentieren, die er unter der neuen Leitung von Andreas Luca Beraldo erlernt hat.

Leitung übernommen

Der junge Dirigent, der in Lugano, Mannheim und Köln Orchesterdirigieren studierte und bereits bei Festivals in Budapest, in der Schweiz, in Italien und Deutschland dirigierte, hat 2017 die Leitung des Chores von seinem Vorgänger Friedemann Stihler übernommen.

Neben einer erneut deutlichen Ausweitung des Repertoires wurde auch an den bereits bekannten und beliebten Stücken gefeilt. Der Chor zeigt bei seinem Auftritt einen Querschnitt seines Programms. Dieses beinhaltet neben Gospel-Songs, Sacro-Pop und Pop-Klassikern auch A-Capella-Stücke und moderne Lieder. Der Eintritt ist frei. schi

