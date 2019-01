„Große Ausdauer“ bewiesen

Im Gespräch (v.l.): Roland Weiß, Harald Klatschinsky und Karin Pacel. © Haas

Es ist kaum zu glauben. Aber das Heim der Siedlergemeinschaft Speckweg platzte fast aus allen Nähten, so viele waren gekommen.„Wir veranstalten den Empfang, um uns kennenzulernen und um miteinander zu reden“, meinte die Vorsitzende Karin Pacel. Bei Glühwein, heißer Wurst und Schmalzbrot ließen es sich die Besucher gut gehen.

Zum vierten Mal veranstaltete der Verein diese Zusammenkunft. „ Das kommt bei den Mitgliedern sehr gut an. Aber in Zukunft wollen wir den Schwerpunkt noch mehr auf Veranstaltungen für Kinder legen“, so Pacel. So manche der rund 230 Mitglieder fanden zum ersten Mal den Weg ins Vereinsheim, wie Willi und Irene Lingenhol: „Es ist einfach gemütlich hier“, stellten die beiden fest.

Gertrud Straub war zwar im letzten Jahr nicht dabei, wohl aber früher. Sie hatte von 1962 bis 1996 das Mitteilungsblatt der Siedlergemeinschaft ausgetragen. Da damals noch nicht jeder am Bankeinzug teilnahm, kassierte sie auch die Beiträge, die sie immer zuverlässig beim Vorstand ablieferte. Ein anderes Mitglied erzählte: „Wenn Sie Wohneigentum besitzen und Sie Ärger mit einem Mieter haben, dann wird ihnen hier mit Sicherheit mit Rat und Tat geholfen. Dafür bin ich schon sehr dankbar.“

Einmalig in Baden-Württemberg sind sicher die Straßennamen der Siedlergemeinschaft Speckweg. Wie bei allem, war auch die Entstehung der Gemeinschaft ein „Kleiner Anfang“. „Zäher Wille“ zeichnete das Vorhaben aus, ab dem Jahr 1933 hier eine Siedlung entstehen zu lassen. „Große Ausdauer“ hatten die Siedler beim Weiterbau der Siedlung. Einen „Guten Fortschritt“ machte das Ganze nach anfänglichen Schwierigkeiten. Nur durch eine „Frohe Arbeit“ konnte man eine solche Pionierarbeit vorantreiben.

Die Hessische Straße trennt Waldhof und Käfertal voneinander. Auf der Gemarkung Käfertal wurde das Begonnene fortgesetzt, und mancher Siedler bearbeitete von da an seine „Eigene Scholle“. Die „Starke Hoffnung“ auf ein eigenes Haus im Grünen ließ die Siedlung weiterwachsen und ein „Neues Leben“ entsteht aus den nächsten Generationen. Der Speckweg zieht sich längs durch die ganze Siedlung und verlieh somit der Gemeinschaft den Namen. Jedenfalls gab es viele Themen, über die an diesem Abend geredet werden konnte. has

