„Große Familie“ packt mit an

Anzeige

„Wir sind eine sehr große Familie, und wir brauchen euch alle“: Rolf Remmele, Präsident des Carneval Club Waldhof (CCW), dankte am Ende der fast zweieinhalbstündigen Versammlung den rund 70 Mitgliedern, die in den Gastraum des KulturHauses gekommen waren, der fast an seine Kapazitätsgrenzen stieß. So zeigte sich auch der Vorsitzende des CCW Stefan Höß erfreut über die große Anzahl der Besucher, darunter auch die Stadträte Andrea Safferling und Roland Weiß.

Hilfe für andere

In seinem Bericht ließ Höß die Aktivitäten im vergangenen Jahr Revue passieren. Neben zahlreichen Vorstandsterminen nahm der CCW auch an den Sitzungen der Karneval-Kommission teil, ebenso am Stadtteilfest, wo sich die Karnevalisten gut aufgestellt auf der Bühne und an ihren Verkaufsständen präsentierten. Immer wieder wird beim Verein um Hilfe angefragt. So auch beim Spastikerverein, bei der AWO und beim Schönauer Weihnachtsmarkt.

Aus der Neckarstadt

In der Kampagne 2017/18 fanden zwölf Veranstaltungen im Franziskushaus statt, eine externe Sitzung im Pflegeheim Waldhof-Ost und Beteiligungen am Närrischen Gottesdienst sowie am kleinen Umzug nach der närrischen Bootsfahrt in Mannheim und beim großen Umzug in Ludwigshafen. Höß dankte der amtierenden Prinzessin Samantha I., die rund 90 Termine extern wahrgenommen hat, und allen Aktiven des CCW auf der Bühne. Ebenso den Tänzern der Garden sowie deren Trainerinnen, den CCW-Gesangsgruppen „Tontauben“ und „Mallemäusen“, den vereinseigenen Solisten, den Helfern an der Verpflegungstheke sowie für Ton- und Licht Markus Reisigel. „Sie alle haben mitgeholfen, den Verein positiv in der Öffentlichkeit darzustellen“, so Höß. Ein besonderes Dankeschön ging an CCW-Hofschneiderin Christa Mehr, die für Samantha herrliche Prinzessinnenkleider geschneidert hatte.