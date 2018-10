Gruseliger Spaß für Kinder

Hexen, Mumien und die eine oder andere Prinzessin drängten sich voll banger Erwartung vor dem Gruselkabinett im Untergeschoss des Jugendhauses Waldpforte. Etwas zögerlich betraten sie den abgedunkelten Raum. Sofort wehten ihnen Spinnweben ins Gesicht, furchterregend geschminkte Gesichter näherten sich, und von irgendwo tauchte ein Gespenst auf – kurz: Die kleinen Besucher brauchten starke Nerven.

Da lag Schneewittchen in seinem Sarg, um die Ecke klapperte ein Skelett, und ein Vampir schnitt teuflische Grimassen. Die Geisterbahn war eine der Höhepunkte der Halloween-Party in der Gartenstädter Einrichtung.

Eine ganze Woche hatten die jungen Mädchen um Mitarbeiterin Tanja Schreier gebastelt, geschneidert und dekoriert, um den Gästen das Fürchten zu lehren. Im Saal oben drehten sich Ritter, Gespenster und kleine Geister beim Hexentanz. Schaurige Gestalten in zerrissenen Kleidern wetteiferten bei Eierlauf und Sackhüpfen.

Bereits zum 20. Mal hat das Jugendhaus Waldpforte zusammen mit dem Bürgerverein Gartenstadt die Party organisiert. „Wahrscheinlich sind heute Kinder da, deren Eltern bereits die erste Halloweenveranstaltung hier besucht haben“, vermutete Jugendhaus-Leiter Dieter Camilotto. Er habe festgestellt, dass die teilnehmenden Kinder immer jünger würden. Der kleinste Besucher in diesem Jahr sei gerade mal ein Jahr alt. Beim Schnitzen der Kürbisfratzen draußen auf der Terrasse musste daher der eine oder andere Erwachsene mit Hand anlegen.

Mit 130 Eintrittskarten war die Veranstaltung wie jedes Jahr ausverkauft. Halloween sei inzwischen sogar beliebter als der Kindermaskenball, stellte Camilotto fest. Gudrun Müller, Vorsitzende des Bürgervereins, lobte die gute Zusammenarbeit. Denn hinter all dem Spaß stecke eine Menge Vorbereitung. Zwischendurch konnten sich die Kleinen mit Getränken und Muffins stärken. Als besonderen Snack bot die Jugendhausküche lateinamerikanische Picarones an.

Gespenstergeschichte gelauscht

Nach all dem ausgelassenen Feiern kehrte etwas Ruhe ein, als sich die Kinder bei Kerzenschein um Waltraud Osieka scharten und der Gespenstergeschichte lauschten. Kaum war es draußen etwas dunkler geworden, zogen die Maskierten mit Bollerwagen voller leuchtender Kürbisköpfe durch die umliegenden Straßen. „Süßes oder Saures“ ertönte es an so mancher Tür. Die Nachbarn belohnten die Klingelstreiche großzügig mit Süßigkeiten.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018