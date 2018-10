Gut aufgelegte Besucher singen im Chor

Jeannette Friedrich sorgte für ein volles Haus im Second-Hand-Kaufhaus Fairkauf: Ihr Konzert war so gut besucht, dass Dominik Kobel, Betriebsleiter auf dem Waldhof, und Stefanie Paul, Abteilungsleiterin für Bildung und Arbeit, Sofas herbeitrugen, um für genügend Sitzplätze für die Besucher zu sorgen.

Die Sängerin brachte sofort Stimmung in die ehemalige Fabrikhalle. Spätestens beim ABBA-Block mit „Knowing me, knowing You“ oder „I have a dream“ sangen die Gäste begeistert mit. Friedrich forderte ihre Zuhörer auf, mitzumachen. Mit dem Publikum teilte sie ihre Liebe unter anderem zu Aretha Franklin mit „I say a little prayer for you“, das sie gekonnt vortrug. Die auch stimmlich gut aufgelegten Besucher bildeten gerne den Chor bei „We are Family“ von Sister Sledge. Dass die Sängerin auch auf Wünsche der Zuhörer einging, bewies sie mit dem „Neckarbrückenblues“ der unvergessenen Joy Fleming.

Elisabeth-Melodien als Duett

Unter den Besuchern weilte auch Bernd Nauwartat, der mit Jeannette Friedrich in mehreren Produktionen, nicht nur auf der Capitol-Bühne, als Partner zu sehen und zu hören ist. Nauwartat konnte sich der Bitte von Jeannette und den Besuchern nicht verweigern und sang im Duett Musical-Melodien aus „Elisabeth“ und ein gemeinsames „Hallelujah“ von Leonard Cohen. Nach fast zwei Stunden ging das Konzert der Reihe „Kultur im Fairkauf“ zu Ende. Die Besucher lobten die kleine Bar, die Wasser, Sekt und Wein zu moderaten Preisen anbot. Anja Hilbert von der Fairkauf-Auftragsannahme brachte die Getränke an den Platz.

Dass Dominik Kobel in seiner Freizeit auf der Gartenstädter Freilichtbühne tätig ist, konnte man an der großen Zahl von Besuchern aus dem Amateurtheater sehen. Dass der Mannheimer Norden viel zu bieten hat, zeigen schon die Plakate der nächsten Veranstaltung im Fairkauf: Am Donnerstag, 13. Dezember, ab 19 Uhr, singen „Andy & The Singing Ladies“ Lieblings- und Weihnachtslieder in der Carl-Reuther-Straße 2. Der Eintritt ist frei.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.10.2018