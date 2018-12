Hahn aufs Dach gesetzt

Gut fünf Jahre nach Kriegsende waren die Schäden an der Pauluskirche auf dem Waldhof zumindest notdürftig behoben. Zu Weihnachten 1950 gab es für die Mitglieder der evangelischen Gemeinde am Speckweg ein besonders Geschenk: Zwar fehlte, wie auch heute noch, die im Krieg zerstörte Kirchturmspitze. Dafür drehte sich auf dem Turm ein neuer Hahn. Er wurde in der Spenglerei von Johann Roth angefertigt. Mit dabei war ein Neffe von Roth, der damals 13-jährige Peter Rihm. „Ich war drowwe“, berichtet er noch heute stolz. „Der Chef, mein Onkel, hat gesagt: du gehscht ruf. Und da ich schwindelfrei war, hat mir die Sache sogar Spaß gemacht“, berichtet Rihm, der am morgigen 20. Dezember seinen 80. Geburtstag feiert.

Geboren wurde er auf dem Luzenberg, in einem Haus in der alten Spiegelsiedlung. Auf dieses Elternhaus fiel im Weltkrieg eine Bombe, es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Rihm begann nach der Volksschule eine Ausbildung als Spengler bei Onkel Johann Roth in der Memeler Straße auf der Schönau. Von 1957 an war Rihm in der Schlosserei der Spiegelfabrik beschäftigt. 1965 bezog er mit Ehefrau Lilli eine Wohnung in den neuen Spiegelblocks an der Luzenbergstraße, 1976 erwarben die beiden ein Häuschen im Werthmannweg in der Gartenstadt. Sportlich war Rihm aktiv bei den Fußballern der Privatmannschaft „Harmonia“, denen er noch immer angeört. Nachdem er durch eine Explosion in Werk Verbrennungen erlitten hatte, ging Rihm 1996 in Rente. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018