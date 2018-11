Handballer holen vier Meistertitel

Von 12 bis 97 Jahren reichte das Altersspektrum der Gäste beim Ehrenabend des SV Waldhof Mannheim im gut gefüllten Clubhaus. „Wir sind ein Verein, der nicht nur aus der ersten Mannschaft besteht, sondern auch aus einer Jugend, der U23, einer geilen Handball-Abteilung sowie Tennis-, Gymnastik und Reha-Sport-Abteilungen“, verdeutlichte Präsident Klaus-Rüdiger Geschwill in seiner Ansprache. „Sie alle sind das Fundament des SV Waldhof Mannheim.“

Dies war die Brücke für Klaus Markgraf, dem designierten Vositzenden des Ehren- und Ältestenrates, der die Ehrungen für besondere Leistungen durchführte. „Es sind Mannschaften, die nicht so im Fokus stehen, aber eine tragende Säule des Vereinslebens sind“, leitete Markgraf die Auszeichnung für die Handball-Abteilung ein. Sie hat in diesem Jahr mit vier Meisterschaften bei den C- und B-Juniorinnen sowie den D- und A-Junioren einen Meilenstein gesetzt. Die jeweiligen Trainer und Spielführer erhielten die Bronzene Ehrennadel für besondere Leistungen, alle Spieler eine Urkunde.

Aktives Livestream-Team

Auch der zweite Preisträger für diese Auszeichnung war in diesem Jahr eine Gruppierung. Das Team des Livestreams, das seit einigen Jahren Auswärtsspiele in Bild und Ton auf den heimischen Computer zaubert, erhielt die Leistungsnadel in Bronze. „Dahinter stecken erhebliche Investitionen, Aufwand und großes Engagement“, so Markgraf, der danach auch auf die teilweise emotionalen Moderationen einging. „,Wahnsinn’ ist das bei euch am häufigsten gebrauchte Wort. Wahnsinn ist auch, was ihr leistet.“

Abschließend erhielten die Noch-Präsidiumsmitglieder Klaus-Rüdiger Geschwill und Klaus Bittinger die Goldene Leistungsnadel für jahrelange verdienstvolle Arbeit. Im Anschluss ging der gesundheitlich angeschlagene Hans Esser, Vorsitzender des Ehren- und Ältestenrates, der den Abend dennoch mit großem Engagement leitete, zu den Ehrungen nach Vereinszugehörigkeit über. 17 Mitglieder erhielten die Silberne Ehrennadel für 25 Jahre Vereinstreue, die Goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde an sieben Mitglieder verliehen. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Rudolf Clement, Bärbel Häfner, Joachim Kott und Erhard Kühn den Ehrenbrief und damit verbunden die Ernennung zum Ehrenmitglied.

Sechs Personen bekamen für die 60-jährige Vereinsmitgliedschaft Ehrenbrief und Urkunde. Fünf Mitglieder wurden für 65 Jahre Vereinstreue mit Pokal, Ehrenurkunde und Präsent ausgezeichnet.

Dann ging es an die Vereinsikonen, die schon 70 Jahre und mehr dem SV Waldhof die Treue halten. Christel Linderer und Karl Groß haben 70, Karl Herbig und Kurt König 75 und Werner Brückl gar 80 Jahre Mitgliedschaft auf den Schultern. Den Spitzenplatz belegt aber noch immer Ludwig Siffling mit 85 Jahren Mitgliedschaft beim SV Waldhof Mannheim. Als diese Ehrung vollzogen wurde, erhoben sich alle Gäste und spendeten minutenlangen Applaus. Das Eddi-Rosenthal-Duo sorgte für die musikalische Untermalung an einem harmonischen Vereinsabend.

