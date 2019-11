Harter Weg zur echten Hexe

„Du siehst aber gar nicht gut aus.“ Zunftmeister Tobias Schüpferling formulierte es noch wesentlich drastischer, als die Aufnahmeprozedur in die Zunft der Karlsterner Hexen für Myriam Fass über die Bühne gegangen war. In der Tat sah die junge Frau nach einer ausgiebigen Dusche wieder ansehnlich aus. Aber das dauerte, denn zuvor war sie „geteert“ und „gefedert“ worden.

Auf dem Kopf der Neulinge wurde – für die Karlsternhexen ganz wichtig – mindestens ein Ei aus Freilandhaltung der Gartenstadt zerschlagen. Dieses gar grausige Zeremoniell muss jeder über sich ergehen lassen, der in die Reihen der Gartenstädter Fasnachter neu aufgenommen werden will und zuvor ein Jahr lang als Novize mit den Hexen durch die Lande auf vielen Veranstaltungen gezogen war.

Honig an Händen und Füßen

„Höre Du Wurm, was ist dein Begehr?“ hatte Schüpferling zu Beginn gefragt. Die Antwort kam prompt: „Ich will in die Hexenzunft aufgenommen werden.“ So schnell, wie die Antwort kam, ging es aber nicht. Denn die Aufnahmeprüfung muss erst genau durchlaufen werden. Und das geht Punkt für Punkt, wie auch der andere Zunftmeister, Markus Schüpferling, unterstrich.

Zunächst einmal zerrten die Henker die Novizin mit verbundenen Augen durch den Saal. Die Hexen schwenkten dazu stachelige Nadelzweige, mit denen sie Myriam Fass ganz vorsichtig antrieben. Zunftschreiberin Carmen Groß hatte teuflischen Spaß dabei, als sie die Novizin mit Honig an Händen und Füßen einschmierte. Darauf wurden Federn verteilt, damit es auch so richtig kratzt. Ein Kilo Mehl durfte nicht fehlen, ehe die Eier auf dem Kopf zerschlagen wurden. Zu guter Letzt musste Fass einen „teuflischen Trank“ zu sich nehmen, den sie mit einem Zug leerte. Endlich kam das erlösende: „Ich bin jetzt stolz, eine Karlstern-Hexe zu sein“. Aber es ging nicht ohne das Verlesen der Zunftordnung, wobei die neue Hexe unter anderem versprechen musste, dass sie das närrische Brauchtum sorgsam pflegt oder bei „Verdruß mit offenem Maule wacker vor der Zunft“ reden kann. Laut Ordnung ist es zudem „verboten, die Maske und das Hexenkleid außerhalb der Fasnachtszeit (11. November bis Aschermittwoch) zu tragen“. Zu jeder der insgesamt 13 Punkte umfassenden Zunftordnung wurde die Aufzunehmende gestempelt, was sie geduldig ertrug. Erst, nachdem das alles gelobt war, galt die Neue als Hexe.

Herzlich wurde sie von den anderen Hexen beglückwünscht. Auch der elfjährige Benedikt Aschhoff musste ein Aufnahmezeremoniell über sich ergehen lassen, das allerdings nur in einem Stempel und einem auf dem Kopf zerschlagenen Ei endete. Er musste sich anschließend ebenfalls duschen. Die zwölfjährige Eileen fand das Prozedere bei den Aufnahmen „ganz toll“. Allerdings wollte sie sich dem doch nicht unterziehen und war froh, das nicht über sich ergehen lassen zu müssen.

Jahresorden vergeben

An die aktiven Mitglieder der Hexenzunft wurden bei dieser Gelegenheit die Jahresorden durch die beiden Schüpferlings vergeben. Geehrt wurden mit dem Orden der Zunft in Silber Christel Benzinger, Oliver Knapp, Franz Jens Porgl, Richard (der Zunftgründer), Tobias und Markus Schüpferling, Renate Weigt, Ralf Bachinger, Uschi Feth und Carmen Groß. Vierzehn Mal wurde der Zunftorden in Bronze verliehen, elf Hexen wurden für ihre langjährige Treue geehrt.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass an diesem Abend viele Vertreter anderer Zünfte in dem Saal im Jugendheim Waldpforte erschienen waren, um bei den Ehrungen dabei zu sein. Die Manities des Carneval Club Waldhof unter ihrer neuen Trainerin Waltraud Esser mischten die Männerriege mit Tänzen und Kleidern der vergangenen 60 Jahre auf. Am Ende wurde doch tatsächlich der Saal wieder ordentlich aufgeräumt, wie es sich für einen teuflischen Hexenzauber gehört.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019