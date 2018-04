Hilfe für große Amateurbühne

Anzeige

Michael Geis versicherte, dass auch in diesem Jahr die Freilichtbühne auf dem Mannheimer Maimarkt mit einem eigenen Stand präsent sein werde, an dem sich auch Mitglieder des Fördervereins beteiligen, um Fördervereinsmittglieder werben. Die Anzahl der Förderer zu steigern sei das oberste Ziel des Fördervereins. „Die große Amateurbühne, inmitten einer der schönsten Freigelände in Mannheims Norden, muss ständig gepflegt werden. Bühnenbau und Technik sind auch nicht umsonst zu haben. Deshalb wurde 1991 der Förderverein gegründet, um die Bühne mit Sach- und Geldspenden zu unterstützen. Und hierfür benötigen wir noch Mitstreiter“, so Geis.

Neue Termine

Weitere Veranstaltungen im Zimmertheater sind im Frühjahr 2018 die Wiederaufnahme des Stücks „Top Dogs“ und ein Gastspiel der Theater AG der Helene-Lange Schule am 24. April mit dem Titel „Peng, Peng, du bist tot“. Im Herbst sind „Shakespeares wilde Weiber“ und im Dezember „An der Arche um Acht“ zu sehen. Für Freunde beliebter Melodien aus der Welt des Zeichentrickfilms gibt es am 5. Mai ein Konzert von „Art-im-TAKT“ im Gemeindesaal der Gnadenkirche. schi

