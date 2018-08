Hitze macht der Orgel zu schaffen

Anzeige

Bald erklingt die Orgel der Gnadenkirche in der Gartenstadt wieder in voller Schönheit. Dann ist die grundlegende Renovierung des Instruments beendet. Seit Mai war sie verstummt, weil neue Brandschutzrichtlinien eine Sanierung dringend notwendig machten. Außerdem waren viele Teile verschlissen oder undicht – so dass das Instrument, das in Abschnitten zwischen 1951 und 1964 in die Gnadenkirche eingebaut wurde, schon länger nicht mehr sauber geklungen hat.

Seit Wochen sind die Mitarbeiter Marc Rosulek und Remy Steis von der Orgelbau-Firma Joachim Popp auf der Empore am Werk. Den Spieltisch hatte der Chef zur Generalüberholung in seine Werkstatt in Walldürn-Altheim im Odenwald mitgenommen. Inzwischen steht er wieder an seinem Platz. Wie Popp erläutert, wurde die Elektrik der Steinmeyer-Orgel grundlegend überprüft und erneuert. Es gibt in dem Instrument mehrere Hundert Stromkreisläufe, die alle voneinander getrennt und mit Sicherungen versehen werden mussten. Außerdem wurden der Motor und der Transformator-Gleichrichter erneuert.

Veranstaltungen 13. September: 19 Uhr, Orgelführung auf die Empore der Gnadenkirche mit Pfarrer und Kirchenmusiker Joachim Vette, einschließlich klanglicher Kostproben. 23. September: 19 Uhr, Orgelkonzert mit Maria Mokhova. Werke von J.S. Bach, G.A. Muschel, F. Mendelssohn und C.-M. Widor. Eintritt ist frei, Spenden erbeten. swa

In der Orgel mit ihren unzählig vielen Leitungen und Pfeifen wurden aber auch alle mechanischen Teile kontrolliert und überprüft. Viele waren verschlissen, vor allem zahlreiche Dichtungen funktionierten nicht mehr richtig, so dass die Luft oft einfach nicht dort ankam, wo sie sollte. „Alle kaputten Teile wurden überarbeitet, so dass die Orgel wieder in einen Neuzustand versetzt wird“, versichert Popp.