Höchste Belastungen am Vormittag

„Aufgrund der bestehenden Verkehrs- und Parkprobleme im Stadtteil Waldhof hat der Fachbereich Stadtplanung eine Verkehrsuntersuchung durchführen lassen, um im Anschluss gemeinsam mit den betroffenen Bürgern und Geschäftsleuten Lösungsansätze zu finden und diskutieren“, erklärte Projektleiterin und Verkehrsplanerin Petra Kaiser. Bei der Auftaktveranstaltung im restlos gefüllten Kulturhaus Waldhof erläuterte Moderator Christoph Hupfer, Professor für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der Hochschule Karlsruhe, den Ablauf der Workshop-Reihe mit insgesamt drei Terminen.

Anlass der Workshops seien die vielen Entwicklungen im Stadtteil: Erweiterung Daimlerwerk um „Synchrone Fabrik“, Seniorenzentrum Caritas, Erweiterung Bürgerservice-Zentrum Nord, neue Wohnbebauungen, Entfall von öffentlichen Parkflächen und vom Werksparkplatz Daimler Nord. Daraus resultiere eine Verschärfung der Parksituation, so Hupfer. Ziel der Workshops sei eine Problemlösung gemeinsam mit allen Beteiligten.

Dominik Könighaus vom beauftragten Gutachterbüro R+T Darmstadt stellte die Ergebnisse der Untersuchung des öffentlich zugänglichen Parkraumangebotes vor, die am 14. Juni 2018 durchgeführt wurde: Es gibt insgesamt 1523 öffentliche Stellplätze im Bereich Waldhof-Mitte. Bereits um 5.30 Uhr beginne eine sehr hohe Auslastung durch Beschäftigte von Daimler Benz (Nachfragespitze 90 bis 100 Prozent/Beginn der Frühschicht). Ab 14 Uhr folge eine deutliche Abnahme (80 bis 90 Prozent/Ende der Frühschicht), doch bei immer noch hoher Auslastung. Eine Belegung durch Kunden oder Besucher sei etwa gleichmäßig zwischen 9 und 19 Uhr. Eine Zunahme der Belegung durch Bewohner wurde ab 17 Uhr festgestellt. Bis zum Abend folge dann wieder eine leichte Zunahme, danach ein leichter Rückgang bis 2 Uhr. Der Anteil von Ordnungswidrigkeiten liege bei circa 20 Prozent.

Überlastung am Vormittag

Zusammenfassend stellte Könighaus fest: Im Gebiet der Werkseingänge (Obere Riedstraße – Werkseingang Ost, Karl-Feuerstein-Straße – Werkseingang Nord und im weiteres Speckweggebiet bis Hessische Straße-Süd) parken überwiegend Beschäftigte, was vormittags zur Überlastung führe. Auch am Speckweg gebe es vormittags eine hohe Nachfrage durch Beschäftigte, nachmittags durch Kunden mit einem hohen Anteil von Kurzzeit-Parkern. Auch im Gebiet Alte Frankfurter/Hanauer/Offenbacher/Rüsselsheimer und Wiesbadener Straße besteht vormittags eine hohe Belastung durch Beschäftigte (100 Prozent), während es in den Wohngebieten Kleiner Anhang/Zäher Wille, weiteres Speckweggebiet bis Hessische Straße Nord, Marburger und Carl-Reuther-Straße wenig bis keine Nachfrage durch Beschäftigte gibt, aber eine hohe Auslastung nachts durch Bewohner.

Bei der folgenden Arbeit an Gruppentischen diskutierten die Teilnehmer über Ergänzungen zu den Informationen, formulierten weitere Anforderungen und benannten Arbeitsthemen zur Vorbereitung des nächsten Workshops. Anschließend stellten sie ihre Ergebnisse vor, die weiter diskutiert wurden: Stadtrat Konrad Schlichter (CDU) bemängelte „die einseitige Erhebung“: „Parkraum Situation und fließender Verkehr lassen sich nicht trennen.“ Bezirksbeirätin Gudrun Müller (ML) kritisierte, dass der Parkplatz im Bereich Rüsselsheimer Straße in der Erhebung enthalten sei, obwohl nun die Hälfte privat und die Wohnung noch nicht alle bezogen seien.

Probleme für die Anwohner sind auch die zugeparkten Gehwege in der Karl-Feuerstein-Straße bei der Zufahrt zum Diakoniehaus und zum Daimlerwerk, außerdem der Radweg im Bereich Speckweg/ Werksausfahrt, wo Autofahrer nur ausweichen könnten, wenn sie den Radweg mitbenutzen. Die Alte Waldhöfer Straße sei für Fahrradfahrer eine „Katastrophe“. Dort höre der Radweg plötzlich auf und Radler müssten an den parkenden Autos entlang auf der Straße fahren.

Vorschläge waren: ein Radweg, der über die Hessische Straße geht, barrierefreier Ausbau des ÖPNV, Falschparker abschleppen, Bewohner-Parkausweise, ein Parkkonzept mit eingezeichneten Parkflächen, mehr Parkraumüberwachung, Taunusplatz als autofreie Zone sowie Tempo 30 auf dem Speckweg, der auch Schulweg ist.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019