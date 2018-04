Hübner und Ningel weiter am Ball

Anzeige

Alles beim Alten bleibt bei den dritten Vorständen. Die erneut gewählten Jürgen Beier und Uwe Kress dankten Waldemar Binder für die Erstellung der Homepage. Darüber hinaus überreichte Beier Nachwuchsmitglied Jannik Zins ein Präsent. Dieser präsentiere den Verein medial bestens und stelle allen Fans bei Auswärtsspielen des ersten Teams einen Live-Ticker zur Verfügung, so Beier. Auch innerhalb des Vorstandsteams herrsche eine gute Kommunikation, bestätigte er. Mit dem Freundeskreis und dem Stammtisch könnten die Verantwortlichen auf hoch engagierte Vereinsmitglieder zurückgreifen, wenn irgendwo Not am Mann sei.

Uwe Kress bedankte sich in Folge bei allen Teilnehmern des vereinsinternen Tippspiels. Die Einnahmen flössen der Jugend zu oder würden für die Renovierung der Sprecherkabine verwendet. Für ein entsprechendes Umfeld auf dem Vereinsgelände sollen zukünftig auch Arbeitseinsätze der Mitglieder sorgen. Mal Licht, mal Schatten offenbarten dagegen die Berichte der Abteilungen. Die U 17 beklagte die Schwierigkeit, Leute langfristig an den Verein zu binden. Die Privatmannschaft weist dagegen derzeit mehr Verletzte als fitte Spieler auf. Jürgen Haag stellte für die Altherren ähnliche Probleme heraus, ein Team zu stellen.

Auftrieb durch Trainerwechsel

Ordentlich kämpfen muss derzeit die erste Mannschaft. Nach schlechtem Start in die Runde der Verbandsliga hat der Trainerwechsel für Auftrieb gesorgt. „Jetzt gilt es mit harter Arbeit die verlorenen Punkte zurückzuholen“, meinte der sportliche Leiter Raimund Disch. Ziel sei weiterhin der Klassenerhalt.

Die Qualität möchte der VfB- Vorstand auch beim Kunstrasen erhalten. Es könne nicht sein, dass dort Vereinsfremde spielten, monierten die Vorstandsmitglieder. Die Reparaturkosten für mittlerweile beschädigte Teilflächen beliefen sich auf rund 20 000 Euro, so das Führungsgremium des VfB. Für bessere Laune sorgte dagegen die Aussicht auf das Sommerfest. Dort würden dann die Jubilare des VfB gebührend gewürdigt, versprach Uwe Kress den Mitgliedern. jba

Freitag, 20.04.2018