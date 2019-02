„Ich habe Angst um eure Zukunft“

Sie ist eine der letzten Zeitzeugen für eine Epoche, die schrecklich endete: Karla Spagerer. Als solche begrüßte sie Jörg Schuchardt, Leiter der Waldschule in der Gartenstadt. Den 80 Schülern aus den drei zehnten Klassen gab er einleitend mit auf den Weg, dass man „für Demokratie kämpfen muss“. Und die fast 90-jährige Karla Spagerer kämpft mit ihren Mitteln für Demokratie. Sie schilderte die Begebenheiten, die sie in ihrer Jugend in den zwölf Jahren des Nationalsozialismus erlebt hat.

Die Ehefrau des verstorbenen ehemaligen Landtagsabgeordneten und SVW-Präsidiumsmitglieds Walter Spagerer hatte den Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei (SPD) angesprochen – mit der Bitte, jungen Menschen aus ihrer Vergangenheit zu berichten. Der ehemalige Berufsschullehrer in der Max-Hachenburg-Schule griff diese Bitte gerne auf, daraus folgte eine Reihe von Veranstaltungen an Mannheimer Schulen.

Pogrom gegen jüdische Menschen

„Ich bin glücklich, in einer Demokratie zu leben – und hoffe, dass es auch so bleibt“, begann Karla Spagerer. Sie berichtete, wie schlimm es für sie war, als ihre geliebte Großmutter verhaftet wurde und ins Zuchthaus kam.

„Ich liebte meine Großmutter sehr. Sie war Kommunistin und in der Weimarer Republik in Mannheim Stadtverordnete. Und sie hatte Kontakte zur Lechleiter-Gruppe, das waren Kommunisten in der Gartenstadt.“ Die Gestapo habe die Großmutter verhaftet, weil sie Geld und Lebensmittel gesammelt hatte für Familien, deren Männer inhaftiert waren.

Mal 20 Pfennige oder 50 Pfennige habe sie gesammelt – und wurde dafür zu 18 Monaten Zuchthaus verurteilt. „In dieser Zeit hat die Gestapo bei uns ein paar Mal Hausdurchsuchungen gemacht“, erinnert sich Karla Spagerer. Auch an den Tag nach der Reichspogromnacht, den 10. November 1938, denkt sie mit Schrecken zurück – als jüdische Menschen abgeführt und ihre Wohnungen, Häuser und Geschäfte geplündert wurden.

„Wenn ich so zurückdenke, dann habe ich Angst, dass das heute wieder geschehen kann, ich habe Angst um euch und eure Zukunft, und Angst, dass sich das wiederholt. Deshalb komme ich gerne hierher, um mit euch darüber zu sprechen und euch aufzufordern, kritisch und interessiert die Programme der Parteien durchzulesen. Denn heute werden schon wieder, wie damals, Parolen und Unwahrheiten verbreitet“, wandte Spagerer sich an die Schüler.

Selbstverständlich waren Fragen erwünscht. Eine Schülerin wollte wissen, welche ihre schlimmsten Erfahrungen waren. „Das waren die gelben Sterne auf den Kleidungen der jüdischen Mitbürger und die hoffnungslosen Gesichtszüge der Menschen, als sie abgeholt wurden.“

Das Land mit aufgebaut

Bei der Frage, ob Menschen mit anderer Hautfarbe in der Schule gemobbt wurden, musste sie passen: „Zu dieser Zeit gab es bei uns keine Menschen mit anderen Hautfarben“, lächelte sie. „Aber warum sollen wir etwas gegen Ausländer haben? Sie haben uns nach dem Krieg geholfen, unser Land wieder aufzubauen. Wir haben sie doch geholt, damit sie uns helfen, und jetzt sollen sie wieder gehen.“ Und dass, obwohl diese Menschen zum Teil schon in der dritten Generation hier lebten und Steuern zahlten. „Ich bin auch erstaunt, dass wir jetzt einen Antisemitismus-Beauftragten brauchen“, sagte Spagerer.

Mit Applaus bedankten sich am Ende der spannend gestalteten Geschichts- und Politikstunde die Schüler. Im Anschluss gab es noch eine kleine Gesprächsrunde mit Lehrern der zehnten Klassen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019