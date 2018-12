„Ihr Kinderlein“ ganz rockig

Das war aller Ehren wert, was da in der Jugendkirche auf dem Waldhof zu hören war. Zum Abschluss der elften Kindervesperkirche gaben sich zum Benefizkonzert gleich drei Bands die Klinken in die Hand und verwandelten das Gotteshaus in einen Partykeller. Die Stimmung war dementsprechend locker und beschwingt. „In diesem Jahr ist mir das Konzert regelrecht in den Schoß gefallen“, so der Musikbeauftragte der evangelischen Kirche, „Egi“ Hauser. Das war auch nicht ganz so schwer, hatten sich die Bands doch freiwillig angeboten, „fer umme“ zugunsten der Vesperkirche zu spielen.

„Wir haben hier gleich zugesagt“, freute sich Drummer Peter Strauch, der das Konzert mit der Jazzformation Pepe Mc Shultz eröffnete. Klassischer Jazz wie „Lady is a Tramp“ oder „Fever“ wurde in der Besetzung Gesang, Piano, Kontrabass und Schlagzeug gespielt. Da waren doch einige Schmankerl dabei.

Einen Gitarrensound der etwas „anderen Art“ bot Peter Jochims E-Gitarren-Ensemble Los Plagiators mit Peter Eckerle, Bernd Keil und Fritz Köhler. Sie brachten mit Sounds der britischen Instrumental-Rockband The Shadows und den Beatles das Publikum so richtig in Schwung. Nicht nur der unvergessene Song „Apache“ verzückte die Zuhörer mit einem „Ritt durch die Prärie“. Der „Guitar Tango“ oder „Geronimo“ der Ende der 1950er Jahre gegründeten Band ließ das Eis endgültig schmelzen. Als Zugabe erklang ein altes Weihnachtslied. „Ihr Kinderlein kommet“ auf E-Gitarren klang doch etwas erstaunlich.

Die Gruppe Cremp bildete das Highlight des Abends. Die 1988 gegründete Band servierte Coversongs mit einer ganz eigenständigen Note. Das Quintett, bestehend aus Keyboarderin Renate Schroeder, Peter Strauch (Schlagzeug), Michael Häs (E-Gitarre), Edgar Gandelheidt (Bass) und Christian Trahan (Gesang) begeisterte sein Publikum. Das musikalische Schwergewicht lag dabei eindeutig auf Pink Floyd und Santana, die durchaus ansprechend präsentiert wurden.

Mehr als 2000 Euro

Viel Jubel brach aus, als Sänger Christian verkündete: „Das wissen die anderen Musiker noch nicht. Aber mein Arbeitgeber (Holzhauer Pumpen aus Karben bei Frankfurt, die Red.) hat versprochen, den gespendeten Betrag zu verdoppeln.“ Das war eine schöne Geste, kamen an dem Abend doch 1036 Euro in die durchsichtigen Plastik-Spendengefäße, mit denen Hauser und Dekan Hartmann um großzügige Beiträge warben. Zusammen mit der zugesagten Spende kamen so über 2000 Euro zusammen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018