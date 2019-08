Im „Käfig“ begann die Liebe zum Fußball

Als Kind und Jugendlicher hat Martin Willig in der Gartenstädter Waldpforte gekämpft. Nicht mit den Fäusten, aber doch irgendwie „Mann gegen Mann“: Als Straßenfußballer im Team des Johann-Peter-Hebel-Heims trat er zwischen 1969 und 1976 gegen Mannschaften aus der ganzen Umgebung an. „Es war toll“, denkt der heute 58-Jährige gerne an seine Kindheit zurück.

Den Fußballplatz im Drahtkäfig gegenüber der Gartenstädter Gnadenkirche, wo seine Liebe zum Fußball begann, gibt es noch heute. Auch das Haus, das viele Erinnerungen birgt. „Genau hier bin ich aufgewachsen“, sagt Martin Willig und deutet auf das weiße Gebäude. Inzwischen gehört es zur Gemeindediakonie, ab 1955 lebten dort aber die Mädchen und Jungen des Heims, das vor einigen Jahren in den Kuhbuckel umgezogen ist.

Martin Willig kommt in Freiburg zur Welt, als viertes von fünf Kindern: „Und jedes hatte einen anderen Vater.“ Mit fünf Jahren zieht er nach Heidelberg, dann in die Gartenstadt. Als er mit acht Jahren in die Waldpforte geschickt wird, hat er wie fast alle Heimkinder mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen: „Aber ich konnte mich gut ausdrücken, meine Cowboy- und Fußballgeschichten waren sehr beliebt“, schmunzelt Willig. Das habe ihm den Einstieg sehr erleichtert.

„Da drüben“, deutet Willig auf die gegenüberliegende Straßenseite, „im Saal der Gnadenkirche, da hatte ich meinen ersten Musicalauftritt“, erinnert er sich. Der Stimmbruch habe seiner Gesangskarriere allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht: „Ich bin nie mehr zurückgekommen.“ Der Ministrant in St. Elisabeth legte schließlich all seine Energie in den Fußball. „Ich weiß noch ganz genau, dass ein Nachbar uns nie den Ball zurückgegeben hat, wenn wir ihn über den Zaun geschossen haben. Er hat alle kaputtgemacht“, erinnert er sich. „Dabei waren die Bälle für uns so wertvoll.“

Die schönsten Erinnerungen hat Martin Willig an die Besuche der Heimspiele des SV Waldhof im nahe gelegenen Alsenweg: „Ein Freund hat mich mit Zwölf mitgenommen. Und wer es sich nicht leisten konnte, versuchte, über den Zaun oder Nischen ins Stadion zu kommen. Wir saßen im Baum“, erzählt Willig. Trotz Stationen in Nord- und Süddeutschland ist er seiner Heimat bis heute treu geblieben und lebt seit 2005 wieder in Mannheim. Im Fanprojekt beim Sportkreis Mannheim arbeitet er seit 2008, betreut dort Anhänger des Waldhöfer Vereins, für den er schon als Junge schwärmt.

Die Waldpforte sei ganz klar „sein Zuhause“, unvergessen die Kindheit im Käfertaler Wald, auf dem Abenteuerspielplatz, im Carl-Benz-Bad mit dem hohen Sprungturm und bei Vorstellungen der Freilichtbühne – alles nur einen Steinwurf vom Kinderheim entfernt. Dass das Waldhof-Stadion am Alsenweg nur in wenigen Minuten Fußweg erreichbar ist, macht das Viertel für Willig schon damals perfekt. Ohnehin finden viele einheimische Gartenstädter, dass der Alsenweg zur Gartenstadt gehört, und nicht zum Waldhof. Vieles hat sich in „seinem“ Stadtteil nicht verändert, sagt Willig. Die größte Umstellung sei aber die Einführung der neuen Stadtbahn im Jahr 2016 gewesen: „Hier war früher eine richtige Baum-Allee, das hat mich schon mitgenommen, dass die alle wegmussten.“

Bücher veröffentlicht

Obwohl er heute nicht mehr in der Waldpforte lebt, ist es „sein Viertel“. „Ich mag einfach die Mentalität hier, der SV Waldhof ist ein typischer Arbeiterverein, die Gartenstadt hat Siedlungscharakter“, beschreibt Willig, der in seiner Freizeit Gedichte schreibt und schon einige Bücher mit seinen Texten veröffentlicht hat. Auch ein Fußball-Buch gehört zu seinen Publikationen: „111 Gründe, den SV Waldhof Mannheim zu lieben: Eine Liebeserklärung an den großartigsten Fußballverein der Welt“ (mit Tilo Dornbusch).

Für Willig ist es nicht wichtig, ob der Alsenweg in den Herzen mancher Mannheimer zur Gartenstadt oder zum Waldhof gehört. Für ihn zählt das Heimatgefühl, die Verbundenheit: Denn ohne die Mannschaft des Johann-Peter-Hebel-Heims wäre er vielleicht nie zum Fußball, zum SV Waldhof und seinem Job als Fanbetreuer gekommen. Vielleicht führt er deshalb interessierte Besucher bei Stadtteilrundgängen inzwischen auch ganz offiziell durch die Stationen seiner Kindheit (willig@sportkreis-ma.de).

