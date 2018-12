Ein Zimmer im Erdgeschoss der Waldhof-Grundschule steht exemplarisch für die Zustände, die dort herrschen. Luzenbergstraße, B 44 und die Bahngleise führen hier vorbei und sind nur wenige Meter entfernt. Der Raum liegt in südöstlicher Richtung und damit auf der „Sonnenseite“ – was in diesem Fall durchaus als Nachteil verstanden werden kann.

Im Juni hat die Schule Protokoll geführt und zu unterschiedlichen Zeiten die Temperaturen gemessen: 30,5 Grad am 7. Juni um 8.05 Uhr. 29,5 Grad tags zuvor um 8.15 Uhr. Und sogar 39,7 Grad am 4. Juni um 7.50 Uhr.

Ein Grund für die Hitze: die maroden Fenster – einfach verglast, an vielen Stellen undicht, mit morschem Holz, mehrfach gekittet, und zum Teil noch nicht einmal mehr zu öffnen. „Im Sommer ist es sehr, sehr heiß. Wenn wir ein Fenster aufmachen, ist es ein bisschen besser. Aber dann ist da sehr viel Lärm“, berichtet Viertklässlerin Tuala.

Gemeinsam mit ihren Mitschülern und einer dritten Klasse steht Tuala der Presse und drei SPD-Politikern Rede und Antwort. Die Stadträte Thorsten Riehle, Andrea Safferling und Joachim Horner sind gekommen, um sich über die Situation zu informieren. Und werden über weitere Mängel ins Bild gesetzt: „Wenn es richtig regnet, kommt ein bisschen Wasser ins Zimmer“, sagt Elias. Mehrere Materialien, die auf dem Fensterbrett stehen, seien deshalb schon kaputtgegangen.

Stadtverwaltung: Hohe Priorität

Der Stadtverwaltung ist das Problem bewusst. Die Sanierung der Gebäudehülle sei „aus baulichen Gründen erforderlich“, hielt der Fachbereich Bildung in einer Vorlage für den Gemeinderat im Februar fest. Deshalb sei die Waldhofschule „in der Prioritätenliste sehr weit oben“. Ein Auftrag der Verwaltung an die für Schulbau zuständige städtische Gesellschaft BBS liegt zwar vor, aber noch stehen Landeszuschüsse aus. Sie werden für das kommende Frühjahr erwartet. Erst danach könne man loslegen.

„Ich glaube an gar nichts mehr, weil wir immer wieder vertröstet wurden“, sagt Monika Walz-Kurz: „Das ist nicht die erste Zusage, die wir bekommen haben und die nicht eingehalten wurde.“ Die Rektorin verweist im Gespräch mit dieser Zeitung auf die lange Vorgeschichte, die bis 2006 zurückreiche. Damals habe die Schule die Zusicherung erhalten, dass ab 2008 generalsaniert werden solle. Nichts sei geschehen.

Dass baulich einiges im Argen liegt, ist sogar noch länger bekannt, wie sich der frühere Elternbeiratsvorsitzende Klaus Schillinger erinnert. Darauf habe er 1991, zum 100-jährigen Jubiläum der Schule, hingewiesen. Das Gebäude, so sagte er damals, sei „in die Jahre gekommen“. Deshalb solle man es „auch pfleglich behandeln. Das heißt: vorhandene Mängel abzustellen“. Oberbürgermeister Gerhard Widder habe vor 27 Jahren diesen ,Wink mit dem Zaunpfahl’ mitgenommen, sagt Schillinger. „Aber leider hat sich bis zum heutigen Tage am Zustand der Waldhof-Schule nichts Gravierendes geändert.“

Dabei hätte es zumindest 2012 so weit sein können. Vor sechs Jahren, berichtet Walz-Kurz, sei es im Auftrag der Stadt darum gegangen, eine inklusive Ganztagsgrundschule zu entwickeln – mit entsprechenden baulichen Veränderungen und Verbesserungen. „Das hat uns viel Zeit, Energie und Mühe gekostet“, blickt Walz-Kurz zurück. Aber sechs Jahre später sei von der Einrichtung einer Ganztagsschule im Westen Waldhofs keine Rede mehr. „Es heißt immer: Es wird, es wird. Aber es passiert nichts“, beklagt die Rektorin.

Stattdessen kitte man undichte Fenster oder tackere lose Holzstücke fest, so dass sie nicht mehr zu öffnen seien. Es sei doch „Schwachsinn, dafür Geld in die Hand zu nehmen“, anstatt ordentlich zu sanieren – und die Fenster endlich auszutauschen.

Lärm stört Konzentration

So sieht das auch die Elternbeiratsvorsitzende Nadine Sabra, seit vier Jahren im Amt. Sie erwartet, dass jetzt etwas geschieht. Denn „es nervt irgendwann, wenn man allem nachlaufen muss“. Thorsten Riehle verspricht, man werde „nachhaken bei der Stadt“. Aber er äußerte leise Zweifel, dass die Viertklässler den Austausch der Fenster noch erleben.

Vielleicht die Drittklässler. Wie ihre älteren Kollegen sind Hanna, Nenad und Oleh hin- und hergerissen, was sie im Sommer tun sollen. Die Hitze könne man kaum aushalten. Aber „selbst wenn die Fenster zu sind, hört man den Lärm“, beklagt Hanna. Oleh ergänzt: „Das ist sehr anstrengend, wenn man sich konzentrieren will.“

