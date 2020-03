Jedem Kind gesundes Essen

Seit drei Jahren erhält der Förderverein der Friedrich-Ebert-Schule (FES) auf dem Waldhof jeweils eine Großspende über 10 000 Euro von der Firma P. Krücken-Organic GmbH aus Mannheim – ein Unternehmen, das mit ökologischen Agrarrohstoffen handelt. Astrid und Dirk Kuchenbuch überbrachten einen großen Spendenscheck. Die Firma hat ihren Sitz in einem historischen Lokschuppen in der Nähe des Mannheimer Hauptbahnhofs.

Aus Zeitungsberichten hatte das Ehepaar Kuchenbuch erfahren, dass in Mannheim rund 8000 Kinder leben, die zu Hause kein regelmäßiges Essen erhalten. Spontan überlegte sich Dirk Kuchenbuch, dass seine Firma hier Abhilfe schaffen könnte. So entstand vor drei Jahren die Partnerschaft mit dem Förderverein der Ebertschule. Sie ermöglicht es, dass die Schulkinder ein warmes Mittagessen erhalten. Mit den Spendengeldern werden außerdem vier Mal im Jahr ein gesundes Frühstück und das tägliche Schulobst sowie Mineralwasser finanziert.

Wasser statt Süßgetränke

Rund 30 Prozent der Schüler, die in die FES gehen, lebten in Armut, berichtete Rektorin Ulrike Hartmann. Da die Scham sehr groß sei und niemand stigmatisiert werden solle, bekämen seit 2016 alle Kinder, ob bedürftig oder nicht, ein Mittagessen. Cola, Fanta oder Ähnliches sind tabu. Seit dem Schuljahr 2014/15 wird hier nur Wasser getrunken. „Wasser gibt es so viel wie nötig. Wir denken, dass dadurch auch die Kinder weniger hippelig sind. Das gesunde Frühstück finden sie großartig“, betont Schulleiterin Ulrike Hartmann.

Auch Nicole Zimmermann, Vorsitzende des Fördervereins, freut sich über das Engagement der Firma. Sie ist meist mit am Arbeiten, wenn an den Wochentagen zehn bis 19 Helfer die Speisen vor Ort zubereiten. „Alles Ehrenamtliche“, berichtet Zimmermann stolz – und macht derweil mit dem Schnippeln der Karotten weiter. schi

