Joggingsitzung und Weiberfasnacht

„Vorhang auf und Bühne frei, beim Waldhof lebt die Narretei“ – unter diesem Motto sind alle kleinen und großen Narren eingeladen, gemeinsam mit dem Carneval-Club-Waldhof die närrische Zeit zu feiern. Ein Kindermaskenball und eine Seniorensitzung (siehe oben) sind bereits vorüber – aber jetzt geht’s so richtig los: mit der ersten Joggingsitzung am Samstag, 2. Februar, 19.33 Uhr. Die zweite folgt eine Woche später. Am Sonntag, 17. Februar, 14.11 Uhr, steht die ASB-Seniorensitzung auf dem Programm; am Donnerstag, 28. Februar, 19.33 Uhr, die Weiberfasnacht. Nach dem Rosenmontagsball am 4. März, ab 19.33 Uhr, und dem Kindermaskenball am Dienstag, 5. März, 14.11 Uhr, ist es schon wieder Aschermittwoch. Dann gibt es zum Abschluss ab 19.11 Uhr das Heringsessen. Alle Veranstaltungen finden im Franziskushaus, Speckweg 6, statt. Kartenvorverkauf: Toto Lotto Brüchle-Neumann, Speckweg 132, Telefon 0621/75 68 77. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019