Joyful Voices singen seit 20 Jahren

Das Repertoire reicht von klassischer Kirchenmusik und deutschem Liedgut über Gospel, Jazz und Popmusik aller Jahrzehnte bis hin zu eigenen Interpretationen aktueller Chartmusik: Am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, zeigen die Joyful Voices in der Gnadenkirche in der Gartenstadt, was sie zu bieten haben. In diesem Jahr feiert der Chor sein 20-jähriges Bestehen. Dem Publikum präsentiert er die beliebtesten Stücke aus seiner Geschichte. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird am Ausgang gebeten. 1998 wollten einige Mitglieder des protestantischen Jugendchors Alsheim-Gronau ihrer Leidenschaft für die Chormusik professionellerer nachgehen, träumten aber noch von der Produktion einer ersten eigenen CD. Heute können die Joyful Voices auf 13 CDs, Touren im In- und Ausland, Fernsehauftritte und diverse Prämierungen blicken. Der Chor wurde viele Jahre von Friedemann Stihler geleitet und 2014 mit dem Badischen Kirchenmusikpreis ausgezeichnet. Nachdem Stihler in die USA ausgewandert ist, hat Andreas Luca Beraldo die musikalische Leitung übernommen. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018