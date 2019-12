Joyful Voices stimmen in Erlöserkirche auf Weihnachten ein

Zur Hälfte der Adventszeit lädt der Mannheimer Gospelchor Joyful Voices für Sonntag, 15. Dezember, 17 Uhr, in die Erlöserkirche zu einem Adventskonzert – unter dem Motto „A Joyful Christmas Time“. Das blaue Gotteshaus in der Gartenstadt ist die „Heimatkirche“ und der Probenort des Chores. Für dieses „Heimspiel“ hat er sich gemeinsam mit seinem Leiter Andreas Luca Beraldo einige ganz besondere Stücke zurechtgelegt. Man werde „neben mehrstimmigen Weihnachtsliedern, klassischen Gospelsongs und Sacro-Pop auch einige überraschende Arrangements präsentieren“, heißt es in einer Mitteilung. Im Sommer 2017 hat Andreas Luca Beraldo, der in Lugano, Mannheim und Köln Orchesterleitung studierte und bereits bei Festivals in Budapest, in der Schweiz, in Italien und Deutschland dirigierte, die Leitung des Chores übernommen. Die Joyful Voices freuen sich auf ihren Auftritt, die Besucher sind zum Mitsingen eingeladen. red/bhr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019