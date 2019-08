Jugendtag in der Jonakirche

Die Dreieinigkeitsgemeinde lädt im Rahmen der Ausstellung „Zwölf Kirchenbauten der Nachkriegsmoderne“ zum Kinder- und Jugendtag am Samstag, 17. August, 10 bis 14 Uhr, in die Jonakirche im Quedlinburger Weg auf der Blumenau ein. Für die Kleinen sind eine Erkundungstour mit Fühlkästen, Ministationen und Bastelarbeiten vorgesehen. Auf die Größeren (9 bis 13 Jahre) wartet ein Suchspiel mit VR-Brillen. Die Räume können damit virtuell erkundet werden, und die Kinder können sich gegenseitig mit verschiedenen Aufgaben durch die Kirche führen. Für Jugendliche sind Interviews und ein Fotowettbewerb vorgesehen. Die Ausstellung in der Jonakirche ist bis 27. August montags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. eng

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019