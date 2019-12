Junge Sänger an der Kirche

Rund um den Kuhbuckel in der Gartenstadt roch es nach Glühwein und Wurst. Schon wer die Stufen erklomm, konnte weihnachtliche Gefühle spüren. Hatten die Organisatoren doch alles unternommen, um den Besuchern auf dem kleinen, aber feinen Adventsmarkt einen angenehmen Nachmittag zu bescheren. Die Andacht zu Beginn begleitete der Posaunenchor. Die verschiedenen Bastel- und Jugendgruppen hatten liebevoll Stände aufgebaut, an denen selbst hergestellte Plätzchen, Waffeln, Marmeladen oder Gestricktes angeboten wurden. Daneben lockten Glühwein und Bratwurst. „Das ist einfach schön hier, weil es nicht so groß ist“, meinte ein Besucher, der sich gerade am Wurststand anstellte.

Die verschiedenen Kindergartengruppen der Gemeinde sangen weihnachtliche Lieder. Der Nikolaus verteilte an kleine und größere „Strolche“ Süßigkeiten. Er war immer umringt von den jungen Gästen. Der Kinderchor sang „In der Weihnachtsbäckerei“, „Alle Jahre wieder und „In meinem grünen Apfel“. Es sah fröhlich aus, als die Kinder sangen: „In meinem grünen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind da drin fünf Stübchen, grad wie in einem Haus.“ Die Melodie zu diesem Lied stammt übrigens von Wolfgang Amadeus Mozart.

Dann übernahm die Kantorei das musikalische Kommando. Sie trug weihnachtliche Lieder auf den Stufen zur Kirche vor, ehe die Kuhbuckelband den Gästen einheizte. has

