Junge Talente an den Instrumenten

Auch in diesem Jahr fand der Musikworkshop des Jugendhauses Soul-Men-Club statt, bereits zum 15. Mal. Der Workshop richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die ein Band-Instrument ausprobieren möchten. Musikalische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs ist sehr beliebt, auch in Corona-Zeiten. Die Schüler kommen aus den nicht weit entfernten Schulen. „Wir haben genauso viele Anmeldungen wie in den Jahren zuvor. Es sind viele neue Kinder dabei, der jüngste ist fünf. Er kommt mit seiner Mutter“, sagt Stefan Zeitner, Musikpädagoge. „Ziel ist es, eine Band zusammenzukriegen. Musikalisch sind wir für alles offen. Wir spielen Lieder aus der Hitparade oder Sachen, die ich komponiert habe. Immer so, dass jeder mitmachen kann.“

Verschiedenes ausprobieren

Im Kurs können die Kids auf ein so genanntes Instrumentenkarussell aufspringen, das heißt, verschiedene Instrumente ausprobieren. Darunter sind Klavier, Keyboard, türkische Laute, Gitarre, Bass, Schlagzeug und Percussion. Somit dürfte jede und jeder etwas finden, das passt. „Ich nehme am Kurs teil, weil ich hier Bass lernen kann. Ich würde gerne in einer Band spielen“, so Emma (13). Am Schlagzeug sitzt Jordan (12): „Ich bin mit dem Schlagzeug aufgewachsen, mit vier Jahren habe ich angefangen. Ich spiele bei der Guggemusik Newwlfezza, und wenn Fasnacht ausfällt, bin ich traurig, weil ich meinen Traum nicht leben kann.“ Etwas ruhiger geht Jason (12) die Sache an: „Ich spiele Keyboard, da es so schön klingt. Man kann ruhigere Sachen spielen, nicht zu wild. Wir spielen zum Beispiel ,Shape of You’ von Ed Sheeran.“

Im Probenraum steht eine Tafel, auf der die Noten des Songs groß und deutlich zu lesen sind. Manchmal kommen beim Workshop Bands zustande, die auch danach noch zusammenbleiben.

