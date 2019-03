Junge Talente finden Ideen für die Zukunft

Geballter Gründergeist von Schülern strömte durch die Räume der Waldschule. Quirliges Leben herrschte in den Klassenzimmern und auf den Gängen. Jede Menge Zukunftsgründer in der Real- und Werkrealschule in der Gartenstadt: Dort fand gerade das Projekt „Start-up BW Young Talents Innovation Workshop & Pitch“ statt.

In Kooperation mit dem Steinbeis-Innovationszentrum Unternehmensentwicklung an der Hochschule Pforzheim nahmen Schüler der achten Klassen an dem Workshop für junge Talente teil. Dabei stand die frühzeitige, die reale Start-up-Welt im Mittelpunkt. „Mit dem Projekt will die Landeskampagne Start-up BW des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg die Start-up Szene im Land stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken und Gründungsinteressierten Mut machen“, so Projektmanagerin Eva Mürrle vor Beginn des Projekts.

Das Projekt „Young Talents“ wolle den Schülern das Thema Firmengründung nahe bringen und frühzeitig ihre kreative Lösungsfindung sowie ihre unternehmerische Handlungskompetenz stärken. „Normalerweise beteiligen sich jeweils rund 50 Schüler an ausgewählten allgemeinen Schulen an dem Projekt, an der Waldschule hingegen waren es insgesamt 72 Schüler, so dass wir die große Gruppe teilen mussten – drei Minuten präsentieren am Schluss inklusive Rückfragen, dann hätte die Zeit nicht gereicht“ so Projekt-Betreuerin Nathalie Schnekenburger.

Positive Ausstrahlung

Losgelöst vom Schulalltag lernten die Schüler die praktischen Arbeitsmethoden von Gründern und Start-ups kennen. Teil des Workshops war auch die Entwicklung einer innovativen Geschäftsidee unter dem Einsatz von Kreativitätstechniken und Werkzeugen, die sich auch schon in der Praxis bewährt haben.

Höhepunkt des Tages war der „School-Pitch“, bei dem die 16 Teams mit jeweils vier bis fünf Schülern drei Minuten Zeit hatten, um ihre Geschäftsideen vor einer externen Jury aus Unternehmern und Existenzgründern zu präsentierten. Die ersten Plätze belegten dabei die Teams „Your own Patchwork“ (ein Patchworkhaus für Kinder kranker Eltern, damit sie nach deren Tod nicht in ein Heim müssen) und „Mentale Zuflucht“ (eine Beratungsstelle für Sportler mit Problemen). Die beiden Schülerteams begeisterten die „Young Talents“-Jurys insbesondere durch ihre authentischen Auftritte und durch ihre gut durchdachten Produkte, die das Leben für Familien oder Sportler eindeutig leichter machen.

Die Teams hätten ihre Geschäftsmodelle sehr gut und glaubhaft vorgetragen und mit einer unglaublich positiven Ausstrahlung beeindruckt, argumentierten die Juroren. Die Siegerteams qualifizierten sich für den „Regional Cup des Start-up BW Elevator Pitch“ und dürfen nun dort mit der Geschäftsidee gegen andere Schülerteams antreten.

Außerdem wurden noch zwei Sonderpreise verliehen: Ausgezeichnet für die beste regionale Idee wurde die Gruppe „Treff einsamer Menschen“ (zur Integration neu hinzugezogener Menschen in einer Großstadt). Den Sonderpreis für die kreativste Geschäftsidee erhielt die Gruppe „Air Help“ (Übersetzungshilfe für sprachunkundige Flugreisende).

