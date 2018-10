Junge Wüstenbussarde begeistern Gäste

Tobias Schüpferling war auf der Suche nach einem der wenigen Schattenplätze. „So ein warmes Wetter hatten wir noch nie“, meinte der erste Vorsitzende des Kleintierzucht- und Vogelschutzvereins Gartenstadt-Neueichwald. Dabei freue er sich bereits über einen neuen Besucherrekord. „Die Tische bei uns im Vogelpark am Karlstern sind alle gut besetzt“, frohlockte der Vorsitzende.

500 Liter Erbsensuppe

Er selbst sei bereits seit 1979 im Verein und wisse: „Solches Sommerwetter zu diesem Zeitpunkt des Jahres garantiert automatisch natürlich viele Besucher.“ Was vormals die Lokalschau und später die Naturausstellung war, wird heute beim Verein als Herbstfest gefeiert. Kuchen hatten die 200 Mitglieder des Vereins reichlich gespendet. Zudem standen 500 Liter Erbsensuppe bereit. Dazu wurde deftige Rindswurst gereicht. Die Tombola war ebenfalls reichlich bestückt. Unter den rund 1000 Preisen hatte das Reisebüro Rihm als Hauptattraktion eine Städtereise für zwei Personen ausgelobt. „Bei den Firmen, die uns mit ihren Spenden bedacht haben, wollen wir uns natürlich bedanken“, unterstrich Tobias Schüpferling.

Unter den 20 Helfern der Festivität seien einige neue Gesichter. Alte Bekannte waren dagegen Bruder Markus und Vater Richard Schüpferling, mit seinen 88 Jahren immerhin ältestes Mitglied im Verein. Einige Generationen jünger ist dagegen Julian. Der Zehnjährige half zum ersten Mal beim Herbstfest im Vogelpark am Karlstern. Es sei aufregend und eine tolle Sache, verriet er. Seine Kumpels Benedikt (elf Jahre) und Fabian (zwölf Jahre) engagieren sich bereits seit dem Frühling im Vogelschutzverein. „Es macht Spaß, weil wir dadurch in der Natur sind“, begründete Benedikt. Sie hätten keine Angst vor Insekten, die es ja viele im Wald gebe, führte Fabian fort.

Über Nachwuchs im Vogelgehege freuen sich alle Beteiligten. „Wir können dieses Jahr auf zwei junge Wüstenbussarde aus Eigenzucht verweisen“, erzählte Tobias Schüpferling. Die beiden Tiere seien jetzt zwei Monate alt, erläuterte der Vorsitzende. Veränderungen gab es ebenso im baulichen Bereich. Die Dächer der Volieren im Vogelpark seien alle erneuert worden. Der Vogelschutzverein habe sich, obwohl die Käfige der Kommune gehörten, mit einer Spende von 1000 Euro pro Voliere beteiligt, erklärte Tobias Schüpferling. Ganz in Eigenregie wurden darüber hinaus die Dächer der Getränkehütte, der Vereinsküche sowie der Werkstatt in Stand gesetzt. „Das haben natürlich alles Profifirmen erledigt“, so der Vorsitzende. Insgesamt sehe sich der Verein also bestens für die kommende kalte Jahreszeit gerüstet.

