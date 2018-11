Kabarett während der Sozialtage

Während der 9. Kurpfälzer Sozialtage vom 11. bis 24. November steht am Mittwoch, 14. November, auch ein Termin im Stadtteil Waldhof auf dem Programm: Der Kabarettist Lutz von Rosenberg Lipinski zeigt die Vor-Premiere seines Stücks „Geld. Macht. Angst.“ und verspricht lustiges Kabarett und intelligente Comedy. Die Darbietung wurde von der Bundesverbandszentrale der KAB in Auftrag gegeben. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr im Gemeindezentrum St. Franziskus (Speckweg 6). Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet bei freier Platzwahl zehn Euro im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es im KAB-Sekretariat (Telefon 0621/2 51 07), per E-Mail (buero@kab-rheinneckar.de) oder in den Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit Nord (Öffnungszeiten im Internet unter www.seelsorgeeinheit-sandhofen-schoenau.de). baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2018