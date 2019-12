Kalender kommt gut an

Viele Luzenberger freuen sich über den neuen Spiegelkalender. © Schillinger

Zum zweiten Mal lud der Spiegelverein die Luzenberger zu einer kleinen Adventsfeier in den Spiegelpark ein – mit sehr guter Resonanz auch bei den Neubürgern von Joy am Wasser. Auch eine Abordnung der „flotten Luzies“ mit Ober-Luzi Waltraud Esser war gekommen. Sie zeigte sich erfreut über den neuen Spiegelkalender, der in diesem Jahr auch in Farbe gedruckt wurde. Viel Lob bekamen die Gestalterinnen des Kalenders Sophie Bickelmann, Miriam Schuster und Lucy Rödel. Trotz des unfreundlichen Wetters hielten es die Besucher bei Glühwein, Kinderpunsch und Weihnachtsgebäck längere Zeit aus. Auf der Grünfläche blinkte ein kleiner Weihnachtsbaum, illuminiert von Winfried Körmel. Der Spiegelkalender ist ab sofort in der Luzenberg Apotheke und an der Pforte der Spiegelfabrik zum Preis von 20 Euro erhältlich. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019