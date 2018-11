Kalenderprojekt kurz vor Abschluss

Wie lassen sich die Lebensverhältnisse auf dem Luzenberg verbessern? Bei der Beantwortung dieser Frage möchten die Organisatoren der Spiegelgespräche die Bürger des Stadtteils mit ins Boot holen. Bei der mittlerweile vierten Gesprächsrunde versammelte sich ein kleiner Kreis von Vertretern aus Wirtschaft, Hochschule und Gewerbe in der Luzenbergschule. Unter ihnen konnte Moderator Martin Albert auch das Ehepaar Conny und Thomas Boksa-Plettenberg begrüßen. Die beiden sind vor kurzem in eine Wohnung in Joy am Ufer eingezogen.

Albert lies zu Beginn Kopien eines Satzungsentwurfs zur Gründung des Spiegelvereins Mannheim-Luzenberg verteilen. Die Anwesenden können nun in Ruhe zuhause den Entwurf durchlesen und bei der nächsten Zusammenkunft Änderungsvorschläge vorbringen. Zweck des Vereins ist es laut Satzungsentwurf, „an der Verbesserung der sozialen, baulichen, kulturellen und infrastrukturellen Verhältnisse im Stadtteil Luzenberg mitzuwirken“.

Hilfreich dabei könnte die „Luzenberger Spiegelkasse“ sein – ein Unterstützungsangebot für Initiativen im Stadtteil. In der Kasse, die von der Firma Pro Concept AG und aus der „Mannheimer Runde“ gefüllt wurde, befinden sich zurzeit 8500 Euro. Der evangelische Kindergarten in der Stolberger Straße und die griechisch-orthodoxe Kirchengemeinde wurden bisher aus diesem Spendentopf bedacht. Sehr gut aufgenommen wurde von den Anwesenden die Nachricht von UN-Jugendbotschafter Wolfgang Riegelsberger, dass die Organisastoren am 24. November, 17 Uhr, im Spiegelpark einen Weihnachtsbaum zum Leuchten bringen wollen. In Zusammenarbeit mit dem Grünflächenamt der Stadt werde zuvor ein Baum aufgestellt. Geplant ist eine kleine Feier mit Glühwein und heißen Würstchen.

Stefan Möhrke-Eberhard, Lehrbeauftragter für Stadtteilprojekte an der Hochschule Mannheim, hat mit seinen Studenten ein Kalenderprojekt durchgeführt. In diesem Kalender werden alte, historische Bilder neueren Fotos vom Luzenberg gegenübergestellt. Nun hoffen die Beteiligten, dass bis zum 24. November die ersten Kalenderexemplare druckfrisch zum Verkauf vorliegen.

Grünen-Stadträtin Melis Sekmen versprach, dass ihre Fraktion den Weihnachtsbaum für 2019 spenden wird. Martin Albert teilte mit, dass im kommenden Jahr im Spiegelpark ein Stadtteilfest stattfinden wird. Es soll im Spätsommer über die Bühne gehen. Ein geeigneter Termin muss allerdings noch gefunden werden.

Ein bestimmendes Thema des Abends war der Zustand auf den Straßen und im Spiegelpark, insbesondere die Verschmutzung durch Hundekot. „Die Unvernunft ist am anderen Ende der Hundeleine“, brachte eine Bewohnerin das Thema auf den Punkt: „Manche der Hundehalter reagieren aggressiv, wenn man sie anspricht. Da hält man am besten den Mund.“

Ärgerlich sei, dass Sperrmüll, der auch von außerhalb abgeladen werde, nicht von der Stadtreinigung entsorgt werde. Telefonische Hinweise aus der Bürgerschaft hätten da wenig Erfolg. Albert könnte sich vorstellen, dass der zu gründende „Spiegelverein“ auch bei solchen Ereignissen ein starkes Druckmittel gegenüber der Verwaltung sein könnte.

Neue Bewohner am Hafen

Jens Hanreich von Pro Concept AG berichtete, dass im kommenden Jahr Baubeginn in einem weiteren Bereich des Hafenbeckens sein wird. Nach Beendigung der Maßnahme würden bis zu 350 neue Bewohner auf den Luzenberg einziehen.

Zum Abschluss des vierten Spiegelgesprächs stellten Nihal Seref, Vorstandsmitglied des Jugendfördervereins, und Erzpriester Georgios Basioudis von der griechisch-orthodoxen Gemeinde, kurz ihre Tätigkeiten im Stadtteil vor. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018