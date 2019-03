Kanuten liefern sich spannende Kämpfe

Das Kommando lautete „Auf die Plätze“, „fertig“ . . . Ein lautes Signal aus einem Kompressorhorn verkündete den Start des Rennens. Die Drachenbootfahrer setzten zuvor ihre Paddel nah an das Boot. Mit dem Signal ging es konzentriert zur Sache. Das Hallenbad-Ost verwandelte sich in eine wilde See. Es schäumte, spritzte, und manchmal war alles nach wenigen Sekunden vorbei.

Nur wenige Sekunden entschieden auch über Sieg oder Niederlage. Beim fünften Indoor-Cup traten 30 Teams zum Wettkampf gegeneinander an. In jedem Team, das aus sechs Wettkämpfern bestand, nahmen immer auch zwei Frauen Platz. Die Teilnehmer kommen zum Teil sehr weit her. „Wir haben welche aus Friedrichshafen am Bodensee, Saarbrücken, Mettlach, Mainz, Frankfurt oder Heilbronn“, berichtete der Vorsitzende des Wassersportvereins Sandhofen (WSV), Ralf Frödert: „Aber auch aus Heddesheim und Neckarau kommen die Teilnehmer.“

Verzicht auf eigenes Team

Mischte sich in den Vorjahren immer wieder auch ein Team des WSV unter die Wettkämpfer, so verzichtete der Verein diesmal darauf: „Mit der Organisation und so vielen Teams kommen wir an unsere Kapazitätsgrenzen“, berichtete der Vorsitzende. Er freute sich, dass der städtische Fachbereich Sport und Freizeit diesen Wettkampf möglich mache, denn am Morgen herrschte in dem Bad noch regulärer Schwimmbetrieb. Erst am Nachmittag durften die Paddler aufs Wasser.

Den „Neckardrachen“ hatten die Sportler aus Heilbronn mitgebracht. Auf diesem Boot wurden alle Wettkämpfe ausgetragen. Sogar ein Frauenteam mischte mit. Die Leistungen wurden bewundert und mit viel Beifall bedacht. In ausgeglichenen Teams dauerte der Wettkampf bis zu einer Minute. Das Ziel war, den Gegner möglichst schnell rund zwei Meter nach hinten zu paddeln.

Das gelang im schnellsten Fall in etwas mehr als vier Sekunden dem Team „Essity Dragons“ gegen die „A4C Beastmode for Damians“ – trotz Anfeuerung durch die vielen mitgebrachten Fans. Dessen Teamleiter Marco Steffan nahm das Ganze gelassen: „Uns geht es nicht nur um den sportlichen Beitrag. Wir sind eigentlich ein Charity-Verein und sammeln mit dieser Veranstaltung Gelder für ein Hilfsprojekt.“ In diesem Fall traten sie für den behinderten Damian an, der im Rollstuhl begeistert Beifall klatschte und sich unter den vielen Wettkämpfern sichtlich wohlfühlte. Nicht nur Wassersportler kämpften um den Titel, sondern auch Bodybuilder oder Freizeitaktivisten mischten kräftig mit. So wurde am Ende in zwei Gruppen gewertet, einmal in der Sport- und einmal in der Spaßklasse.

Jede Woche Training

Einer, der das Spektakel recht ernst nahm, war Michael Kirchner aus Stuttgart. „Wir trainieren seit 2016 fast jede Woche einmal auf dem Neckar.“ So sei man eher auf längeren Distanzen erfolgreich. „Bei einem Rennen über elf oder mehr Kilometer haben Freizeitsportler kaum eine Chance gegen uns.“ Das spannendste und mit 59.99 Sekunden auch längste Rennen lieferten sich die „Stuttgart Broncos“ gegen die „A4C Beastmode for Damians“. Am Ende gewannen die „Neckardrachen“ aus Böckingen vor den „Heavy Paddlers“ aus Mettlach und den „Green Dragon Youngsters“ (Sportklasse). In der Funklasse hatten die „Essity Dragons“ aus Neckarau die Nase vor den „Natural born chillers“ (Böckingen) und dem „RG Saarbrücker Zeitung Berkenbusch“ (Völklingen).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019