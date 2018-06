Karlheinz Schies neuer Zöllner

Anzeige

Am Glück teilhaben lassen

Zöllner fordern traditionell etwas ein – ganz anders in der Gartenstadt: Hier bringen sie etwas ein, so auch der diesjährige Zöllner Karlheinz Schies. Er behaupte von sich, er habe Glück gehabt in seinem Leben, erklärte Müller, deshalb lässt Schies auch andere an seinem Glück teilhaben. Besonders am Waldfriedhof, „seinem Friedhof“, wie Schies lächelnd betonte. Dank des engagierten ehemaligen Gartenstädter Bürgers plätschert auf dem Waldfriedhof ein Brunnen. Auch das Eingangsportal finanzierte der Mäzen. Die hintere Drehtür, der Glockenturm und eine Anzahl von Friedhofsbänken waren weitere Spenden.

„Eines Tages rief der örtliche Friedhofsverwalter bei mir an. Herr Schies, die Orgel auf ihrem Friedhof ist kaputt. Können sie da was tun? Da hab ich dann halt eine neue Orgel bezahlt“, berichtet Schies nicht ohne Stolz. Nun zeigt ein Baukran vor dem Waldfriedhof die Stelle für ein weiteres Schies-Objekt: „Hier entsteht ein schönes Café, nicht nur für Friedhofsbesucher“, erläuterte Müller.

Im Anschluss übergaben Katrin Berlinghoff und Sebastian Bohnet von der Mannheimer Klimaschutzagentur dem Bürgerverein eine Sonnenbank als Dauerleihgabe. Die Bank spendet im Bürgergarten Licht, und die Besucher können bei Bedarf ihre Handys dort aufladen. Das Geschenk basiert auf einer Wette zwischen dem Vorstandsmitglied des Bürgervereins, Roland Weiß, und der Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala: Weiß wettete, dass Dachsolaranlagen in der Gartenstadt ebenso viel Energie bringen wie die zuvor angedachten Windräder im Käfertaler Wald.

Musik und Informationen

Nach der Eröffnung unterhielt die Musikkapelle Egerland aus Frankenthal die Besucher, unter denen auch zahlreiche örtliche Bezirksbeiräte und die Leiterin des nördlichen Bürgerservices Michaela Diehl zu sehen waren. Im Programm ging es weiter mit der Prämierung des Sommertagsumzuges, Livemusik mit Toni Tönchen, Comedy von Dennis Boyette und dem Blasorchester Blau-Weiß-Waldhof. Musikalisch wurde das Bürgergartenfest mit der Band „Dirty Docs“ erfolgreich beendet, die mit 80er Rock das Publikum zum Toben brachte.

Traditionell nutzen viele Gruppen des Bürgervereins, aber auch soziale Einrichtungen dieses Fest, um sich zu präsentieren und Spenden einzusammeln. In diesem Jahr war der Ortsverband Ma-Nord des Deutschen Roten Kreuzes wieder dabei. Die Polizei informierte zur „Sicheren Gartenstadt“. Die Klimaschutzagentur hatte Solarzellen mitgebracht, und daneben standen Vertreter der MVV bereit, um Fragen zu beantworten. Verschiedene Handarbeits- und Bastelgruppen hatten viele Arbeitsstunden damit verbracht, nützliche und schöne Artikel herzustellen, die sie zum Verkauf anboten.

Auch Pro Asyl war mit einem Stand vertreten. Hier boten Menschen aus Eritrea kulinarische Spezialitäten aus ihrer Heimat an.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.06.2018