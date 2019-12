Kerzen gießen und Windlichter basteln

Einen Workshop bietet youngcaritas am Freitag, 13. Dezember, von 16 bis 17.30 Uhr im Secondhand-Kaufhaus Fairkauf, Carl-Reuther-Straße 2, an. Beim „Upcycling“ geht es darum, aus alten, ausrangierten oder kaputten Sachen schöne neue Dinge herzustellen. Bei dem youngcaritas-Workshop können die Teilnehmenden passend zur Adventszeit Kerzen aus Wachsresten gießen und dafür kleine Gläser und Tassen aus dem Fairkauf verwenden. Außerdem werden mit Wolle Makramee-Windlichter aus Einweggläsern gestaltet. Alle Materialien werden von Fairkauf und youngcaritas gestellt. Dafür wird um einen Unkostenbeitrag von 2 Euro gebeten. Die Teilnehmenden können gerne eigene Wachs- oder Wollreste oder Einweggläser mitbringen. Weitere Upcycling-Workshops finden am 25. Januar, 21. Februar und 27. März 2020 statt. juk

