„Killerkarnickel“ überzeugen

Für das leibliche Wohl war gesorgt. „Unsere Eltern haben reichlich Kuchen gebacken und internationale Spezialitäten aufgetischt“, sagte Ulrike Hartmann. Mit den vielen muslimischen Eltern habe es trotz der Fastenzeit keine Probleme gegeben. „Dass sich heute auch so viele Eltern beteiligen, freut mich besonders“, hob die Rektorin hervor.

Im Bühnenprogramm überzeugten die „Killerkarnickel“ mit einem selbst geschriebenen Lied. Hier hatte sich die Kooperation mit der Popakademie ausgezahlt. „Wir bedanken uns ebenso beim Lions Club, der unsere Kulturarbeit an der Schule mit einer 5000 Euro Spende unterstützt hat“, betonte Hartmann. Bestens vorbereitet zeigte auf dem Schulfest auch die 3a mit einem Hip- Hop-Tanz ihr Können.

Seit diesem Schuljahr gebe es ebenso eine Gitarren AG an der Friedrich-Ebert-Schule, erzählte die Rektorin. Die Arbeitsgemeinschaft gab ein eindrucksvolles Debüt auf der Bühne. Percussion plus Theater standen beim Vortrag der Klasse 1b im Mittelpunkt. Hier zahlte sich die Kooperation mit dem Verein „MUS-E®“ aus. „Wir haben nun zwei Theaterpädagogen an der Schule, die den Regelunterricht unterstützen“, erklärte Hartmann.

Appetit auf mehr machte zudem die Einweihung des neuen Pizzaofens auf dem Freigelände. Bereits vor Tagen hatten die Verantwortlichen den Ofen getestet. Nun erfolge aber die offizielle Inbetriebnahme im großen Rahmen.

Mittwoch, 27.06.2018