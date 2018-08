Kinderbuch auf Englisch und Arabisch

Anzeige

Was heißt eigentlich „Lernen“? Was lernen denn Kinder in anderen Ländern oder in früheren Zeiten? Hatten Oma und Opa auch schon Computer? Neugierig begaben sich 23 Vorschulkinder des Kinderhauses St. Lioba auf eine spannende Reise, um all diesen Fragen auf den Grund zu gehen, durchgeführt im Rahmen des Leseförderprojektes „Wir-sind-Lese-Helden“. „Reiseleiterin“ Beate Tilg vom Leitungsteam der Bücherei der Kirchengemeinde Mannheim-Nord in St. Lioba und Initiatorin dieses Projektes, wurde dabei unterstützt von Wolfgang Neuberth sowie den beiden Erzieherinnen Joanna Chilczuk und Stefanie Fischer.

Bereits bei der ersten Einheit mussten die Kinder selbst tätig werden und das gefräßige Büchermonster Nibbels einfangen und es sicher wegsperren, denn, erste Lektion, Bücher soll man lesen und nicht fressen. Das erste Ziel führte die Lesereise ans andere Ende der Welt – nach China. Hier erfuhren die kleinen Lesehelden, dass Kinder dort nicht das bei uns übliche „ABC“ lernen. Frau Yen vom Restaurant „Chinatown“ führte geduldig in die geheimnisvolle Welt der chinesischen Schriftzeichen ein und jedes Kind durfte einmal den Pinsel schwingen.

Leseförderung Das außerschulische Leseförderprojekt „Wir-sind-Lese-Helden“ wird vom „Borromäusverein e.V., Bonn, Dachverband aller katholischen Büchereien und von der bundesweiten Leseförderaktion „Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung“ von 2018 bis 2022 gefördert. Ziel ist es, durch die Kombination von Leseeinheit und einem Aktionsteil bei Kindern die Freude am Umgang mit Büchern zu wecken. Öffnungszeiten: Die Bücherei der Kirchengemeinde Mannheim-Nord in St. Lioba, Speckweg 173/Ecke Neue Heimat, ist sonntags von 11.30 bis 12.30 Uhr, sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr geöffnet. red

Eine wichtige Frage der Kinder war: Wie haben eigentlich Oma und Opa gelernt? Die Antwort bekamen sie auf ihrer zweiten Reise. Da hatte sich die Bücherei in ein Schulzimmer von 1948 verwandelt. Zu dieser Zeit gab es noch andere Rituale und Regeln. Schreibenlernen auf der Schiefertafel, Rechnen lernen mit dem Abakus – für die Kinder irritierend strenge Einforderung der Schulregeln. Wolfgang Neuberth erinnerte dabei spannend an seine eigenen Grundschulzeit in der Käfertalerschule.