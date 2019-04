Kindern bleibt Umzugsstress erspart

Wenn die Kinder am Montag aus den Osterferien kommen und durch die Tür die Friedrich-Ebert-Grundschule (FES) auf dem Waldhof treten, erblicken sie auf der linken Seite der großen Pausenhalle einen Bauzaun. Er sperrt den nördlichen Gebäudeteil ab. Denn dort wird es jetzt ernst, die Generalsanierung beginnt. Bis zum Schuljahr 2021/22 soll die FES von Grund auf erneuert und für rund 15,3 Millionen Euro zur Ganztagsschule ausgebaut werden.

„Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht“, strahlt Rektorin Ulrike Hartmann im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie sitzt im provisorischen Büro auf der Südseite der FES, vor ein paar Wochen ist die Verwaltung hierher umgezogen. Denn die Sanierung beginnt auf der gegenüberliegenden Nordseite – in den Räumen der bisherigen Werkrealschule, die im Herbst 2017 schloss. Die Grundschüler sind dort schon vor eineinhalb Jahren ausgezogen, weshalb sie vom Umzugsstress verschont bleiben. Durch das große Raumangebot muss die Schule auch während der Bauarbeiten nicht in Container oder andere Gebäude ausweichen.

In die alte Gymnastikhalle, die seit längerem nur noch als Lagerfläche dient, zieht eine Mensa ein. Außerdem werden die gesamte Haustechnik und die Bodenbeläge erneuert. Die große Halle soll zu einem überdachten Pausenhof umgestaltet werden.

Ursprünglich für Abriss plädiert

Dieser Bereich wirkt im ersten Moment sehr düster. Das liegt zum Teil daran, dass die Fensterscheiben an der Deckenkonstruktion mit schwarzer Folie zugeklebt wurden. Wann das war, das kann Ulrike Hartmann nicht mehr nachvollziehen. Das sei vor ihrer Zeit gewesen, sagt die Rektorin, die die Friedrich-Ebert-Schule seit 2014 leitet.

Damals war sie skeptisch, als die Stadt ihre Pläne offenbarte: „Ich gebe zu, dass ich für Abriss und Neubau war“, blickt sie zurück. Aber längst hat sie sich mit der Sanierung nicht nur abgefunden – sondern sieht auch viele Vorteile. Beispielsweise behält die FES die großen Zimmer, die es bei einem Neubau so nicht mehr geben würde. Diese Zimmer seien beispielsweise „für Inklusion hervorragend geeignet“, denn sie bieten Differenzierungsbereiche. Außerdem bleibe der wunderschöne Schulgarten erhalten, „der hervorragend zu unserem Profil passt“.

Bei den drei Schwerpunkten, die die FES setzt, stehen Umwelt und Bewegung ganz vorne. Beides lasse sich dank des großzügigen Außengeländes gut umsetzen. So steht dort beispielsweise ein Holzofen, in dem die Kinder Brot oder Pizza backen können. Kleine Windräder dienen als Anschauungsobjekte für den Sachkundeunterricht. Und jede Klasse „hat im Garten ein Hochbeet, für das sie verantwortlich ist. Die eigene Ernte wird auch in der Lehrküche verarbeitet“, erzählt Hartmann.

Diese Lehrküche bleibt, aber zusätzlich gibt es künftig eine Mensa und vier neue Klassenzimmer. Die sind auch nötig, denn dank der regen Bautätigkeit ringsum auf dem Waldhof wächst die Zahl der Schüler. Statt bisher drei gab es im Herbst 2018 vier Eingangsklassen, diese Entwicklung werde sich fortsetzen.

Bautätigkeit beherrscht in den nächsten beiden Jahren nicht nur das Bild im Stadtteil, sondern auch an der Schule. Dass es dabei nicht immer leise zugeht, versteht sich. Aber „die richtig heftig lauten Sachen“ sollten immer außerhalb der Schulzeiten laufen, hat Ulrike Hartmann von der Stadt erfahren. „Die Errichtung der neuen Einbauteile beginnt in den Sommerferien 2019“, teilt die Sprecherin des Fachbereichs Bildung, Beate Klehr-Merkl, auf Anfrage mit. So sei „zum Heizbetrieb die neue Technikzentrale fertiggestellt“ und es entstehe „keine Lücke in der Wärmeversorgung“. Im ersten Bauabschnitt entstehen auch Mensa und Mensaküche. „Danach erfolgt die Sanierung der dreigeschossigen Klassenraumtrakte und der Turnhalle im zweiten Bauabschnitt“, so Klehr-Merkl.

