Kinoerlebnis mitten im Wald

In der hintersten Ecke des Gartens befindet sich seine offene Werkstatt, unter einem einfachen Unterstand. Dort werkelt Metallbildhauer Krzysztof Idzi fleißig, hauptsächlich mit dem schimmernden Stoff Kupfer. „Mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen, macht glücklich“, lautet ein Lebensmotto des Diplom-Kunstschmieds Idzi. Er beteiligt sich am Projekt „The Art of Change“.

Es umfasst nicht nur Unterrichtsangebote wie Töpferkurse, Foto- und Kupferworkshops, sondern ebenso Auftragsarbeiten. Um es vorzustellen, feierte die Waldgalerie im Stadtteil Blumenau eine afrikanische Sommernacht mit landestypischen Speisen und einer Vorführung des Dokumentarfilms „Maleika“ im Beisein von Filmemacher Matto Barfuss. In dem Film geht es um eine wildlebende Gepardenfamilie. „Als Kind habe ich die großen Verhaltensforscher wie Konrad Lorenz hoch- und runtergelesen“, erinnerte sich Barfuss, der den Spitznamen „Gepardenmann“ trägt – wegen seines innigen Verhältnisses zur Natur.

Inmitten der grünen Idylle an der Waldgalerie von Inhaberin Yvonne Toltsios – die sich mit dieser privaten Kulturstätte am östlichen Ortsrand Blumenaus vor zwei Jahren einen Kindheitstraum erfüllte – projizierte Barfuss seinen neuen Dokumentarfilm „Maleika“ nach Sonnenuntergang auf eine Leinwand. Für sein zweistündiges Werk begleitete Unesco-Fotopreisträger Barfuss ab 2014 eine anmutige Gepardenmutter in freier Wildbahn. Sie zieht gegen alle Widrigkeiten ihre sechs Jungen auf, oftmals im Kampf ums Überleben. „Das ist kein Naturdokumentarfilm im herkömmlichen Sinne, sondern eher ein Spielfilm im Disney-Style“, erläuterte Naturbursche Barfuss. Im Film kommentiert der TV-Journalist Dieter „Max“ Moor, der das Kulturmagazin „Titel, Thesen, Temperamente“ im ARD-Fernsehen moderiert, als gewitzter Sprecher aus dem Off. „Demnächst kommt mein Film nach Skandinavien und reist um die ganze Welt“, verriet Barfuss.