Klage über parkende Autos

Zum informativen gemeinsamen Essen mit Presse- und Vereinsvertretern hat der Kulturverein Waldhof (KVW) auch in diesem Jahr ins Kulturhaus Waldhof eingeladen. Seit fast drei Jahrzehnten bittet der Kulturverein Mitglieder der angeschlossenen Vereine, Vorortpolitiker und Pressevertreter zum gemeinsamen Gedankenaustausch unter dem Motto „Gib der Presse Saures“ – wobei bei Saures eher an das Essen gedacht wurde. Auch in diesem Jahr spendierte die Gaststätte „Morgenröte“ das Essen: Sauerkraut und Bratwürste.

Start der Sanierung

Kulturvereins-Vorsitzender Stefan Höß begrüßte die Gäste und bat die Anwesenden um eine Vorstellungsrunde, da eine ganze Reihe neuer Gesichter im Rund zu sehen waren. Unter anderem der neue Pressebeauftragte des TV Waldhof, Tobias Messerschmitt, der Einrichtungsleiter des Gemeindediakonie-Tagesförderzentrums Sebastian Lorenz, Stefan Möhrke-Eberhardt vom Luzenberger Spiegel-Arbeitskreis und von der Luzenberger evangelischen Kindertagesstätte in der Stollberger Straße Vanessa Helbling.

Ulrike Hartmann, Schulleiterin der Friedrich-Ebert-Schule, berichtete von den Anfängen der Sanierungsarbeiten an ihrer Schule, die „holprig“ gestartet seien. Schwierig sei auch die Verkehrssituation in der Wiesbadener Straße. Nicht nur die elterlichen Schülertaxis behinderten dort den Verkehrsfluss. Auch Falschparker, die die Schulhofeinfahrt blockierten, gefährdeten die Jungen und Mädchen.

Bezirksbeirat hat Budget

Sebastian Lorenz war verwundert darüber, dass vor dem Tageszentrum ein Parkhaus entstehen soll. Kulturvereins-Chef Stefan Höß versicherte ihm, dass der Ausblick auf das Parkhaus den Örtlichkeiten angepasst werde. „Wir und die Bevölkerung haben das Parkhaus gefordert, weil es notwendig ist“, erklärte er dem Einrichtungsleiter bei dem Gesprächsabend.

Höß wies die Anwesenden darauf hin, dass es ein Budget des Bezirksbeirates gebe, aus dem Beträge für förderungswürdige Aktivitäten abgerufen werden könnten. schi

