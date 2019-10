Die evangelische Gnadengemeinde in der Gartenstadt beteiligt sich an der Kleidersammlung für Bethel. Von Montag, 14., bis Freitag, 18. Oktober können die Spendensäcke jeweils von 8 bis 11 Uhr im Keller des Gemeindehauses abgegeben werden. Am Mittwoch, 16. Oktober, ist zusätzlich von 17 bis 19 Uhr geöffnet. Die sogenannte Brockensammlung für Bethel läuft seit mehr als 125 Jahren in ganz Deutschland. Mit den Erlösen werden die von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel unterstützt – eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas. Gespendet werden können gut erhaltene, saubere Kleidung und tragbare Schuhe (paarweise gebündelt) für Damen, Herren und Kinder sowie Tisch-, Bett- und Hauswäsche, Handtaschen, Federbetten, Wolldecken und Plüschtiere. Weitere Informationen im Internet unter brockensammlung-bethel.de. red

