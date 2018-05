Kolkraben sollen bald in den Park einziehen

Anzeige

Alljährlich laden die Mitglieder des Kleintierzucht- und Vogelschutzvereins zum Pfingstparkfest in den Vogelpark am Karlstern ein. An zwei Tagen bewirtete der Verein auch in diesem Jahr die zahlreichen Besucher, die traditionell das Fest besuchen.

„Raus ins Grüne“

Für viele Familien mit Kindern und ältere Besucher war es nach einer trüben und kalten Jahreszeit das erste Wochenende, an dem sie nach dem Motto „raus ins Grüne, raus in den Wald“ in Scharen das beliebte Fest im Vogelpark besuchten.

Gut gerüstet mit Steaks, Bratwürsten und Pommes sowie leckeren selbst gebacken Kuchen und Torten, Kaffee und auch mit gekühlten Getränken bewirteten ständig mindestens 15 Mitglieder des Vereins die Gäste, die zumindest am trockenen Pfingstsamstag in großer Zahl kamen. Leider waren Veranstalter und Gäste nicht so glücklich über den immerwährenden Regen am darauffolgenden Sonntag. Trotzdem kamen auch da noch treue Besucher des Vogelparks vorbei, denn „es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“.