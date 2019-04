Konzentriert beim Schleifen und Schnitzen

In der Hand eine Säge, vor sich im Bock klemmt ein längliches Stück Ahorn. Ein Wanderstock soll später daraus werden, erzählt Bruno. Er zeigt auf die Mitte des Stockes – wo er vorhat, ein paar Kerben ins Holz zu schnitzen: „Die sollen sich kreisförmig drumherum ziehen. Außerdem fände ich es cool, wenn er oben ein bisschen spitz zuläuft“, erklärt er. Es wartet also noch etwas Arbeit auf den Elfjährigen, der gerade erst mit dem Werkeln angefangen hat.

Insgesamt 13 junge Handwerker im Alter von neun bis zwölf Jahren tummeln sich auf dem Abenteuerspielplatz neben dem Jugendhaus Waldpforte. Durch das helle Zirkuszelt der mobilen Grünholzwerkstatt tönen zahlreiche Schleif-, Schnitz- und Spaltgeräusche, jeder der Teilnehmer ist konzentriert mit der Herstellung eines eigenen Holzgegenstandes beschäftigt – darunter neben vielen verzierten Wanderstöcken auch ausgehöhlte Löffel, kleine Schälchen und flach geschliffene Spachtel.

Zum dritten Mal schlägt die mobile Grünholzwerkstatt ihr Lager auf. Sie ist ein Projekt des Spielmobils der Stadt Mannheim, das durch die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg und die Wiedeking Stiftung im Rahmen des Programms „Die Zukunft in die Hand nehmen – Innovative Werk!statt für Kinder“ gefördert wird. Die Teilnahme an der Aktion ist kostenlos, die Anmeldeplätze waren jedoch schon im Vorfeld begrenzt. Vier Tage läuft das Projekt in den Osterferien.

Vormittags besteht dabei jeweils die Möglichkeit, an selbst gebauten Arbeitsgeräten wie Ziehmesser und Drechseleisen Objekte aus frischem und somit leicht zu bearbeitendem Grünholz herzustellen. Es folgt eine Mittagspause mit Essen vom Grill und Lagerfeuer. Und nachmittags bietet Eva Lentz erlebnispädagogische Spiele wie beispielsweise das Gummihuhngolfen – eine Art Golf mit abgeflachten Holzstöcken als Schläger sowie einem Gummihuhn statt dem üblichen Golfball – an.

Fehler gehören dazu

Beim Werkeln müssen Boris Flockerzi und seine Kollegen vom Spielmobil hier und da eingreifen, geben Einweisungen an den Geräten, Hilfestellungen und nützliche Tipps. „Wichtig ist mir nur, dass die Kinder ihre Sachen am Ende selbst bewerten“, betont der Sozialpädagoge. „Oft kommen sie dann auch zu dem Schluss, dass eine Sache vielleicht noch zu schwierig herzustellen ist und fangen mit etwas Leichterem an. Auf diese Art herauszufinden, wie viel Arbeit hinter einem so kleinen Objekt stecken kann, ist eine gute Erkenntnis“, betont Flockerzi. Auch das Begehen von Fehlern sei ausdrücklich mit einkalkuliert und erwünscht. Denn jeder könne daraus lernen.

Brunos Bruder Theo versucht sich mittlerweile schon an etwas Komplizierterem. Ein Becher soll entstehen. Dafür hat er sich bereits ein etwas dickeres Stück Holz zurechtgesägt. Jetzt will er dieses noch gerade schnitzen und mit einem Löffelmesser aushöhlen. Die Handwerksarbeit macht dem Neunjährigen sichtlich Spaß. Zuhause habe bisher zwar eher selten gewerkelt, das sei ihm einfach nicht in den Sinn gekommen. Aber: „Bald mach ich das ja vielleicht mal öfter.“

