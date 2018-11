Konzert in der Gnadenkirche

Am Samstag, 1. Dezember, heißt es in der Gnadenkirche „I Cantori del Palatinato“. Das Adventskonzert beginnt um 19.30 Uhr (Karlsternstraße 1). Christiane Richter (Sopran), Olivia Brendle (Mezzosopran) und Michael Putsch (Tenor) präsentieren besinnliche und bekannte Stücke der Komponisten Mozart, Berlioz, Bizet oder Humperdinck. Die aus Mannheim stammende Sopranistin Christiane Richter singt zum vierten Mal in der Gnadengemeinde und ist ausgebildete Opernsängerin. Zum ersten Mal steht sie an der Seite der Mezzosopranistin Olivia Brendle, die eine klassische Gesangsausbildung hat. Die Karriere des Operntenors Michael Putsch führte schon an große Opernhäuser. Zu hören gibt es adventliche Musik, unterstützt durch den Flötisten Adrian Zimmermann und die Pianistin Hyerim Ma. Rezitatorin Gisela Eisenhauer trägt Gedichte vor. In der Konzertpause gibt es Snacks und Getränke. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten. baum

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018