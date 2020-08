Kostenlos Eis serviert

„Ich wollte den vielen Kindern in unserem Stadtteil einfach mal eine Freude machen!“ So kam Winfried Kölmel auf die Idee, aus eigener Tasche drei große Kühlbehälter mit Eis zu befüllen und diese mit einem Bollerwagen durch die Straßen im Luzenberg zu fahren. Begleitet und unterstützt wurde das Vorstandsmitglied des Spiegelvereins Luzenberg von Vorstandsmitgliedern des Fördervereins Jugendtreff Luzenberg, Elda Music und Hayat, sowie von Martin Willig, der in beiden Vereinen aktiv ist. Das Angebot wurde bei leider durchwachsenem Wetter gut angenommen. Mehr als die Hälfte des Eises konnte an die Kinder verteilt werden. Freude und Überraschung bei den Mädchen und Jungs waren groß. red/scho

