Kreatives und Flohmarkt

Anzeige

Der Kreativkreis des Bürgervereins Gartenstadt lädt für Samstag, 26. Mai, von 10 bis 18 Uhr zum Kreativmarkt mit Flohmarkt ein. Im Bürgergarten in der Kirchwaldstraße gibt es zudem Musik und einen Cocktail-Verkauf. Wer Interesse hat, kann mit einem Stand am Flohmarkt dabei sein, die Standgebühr kostet fünf Euro plus einen Beitrag zum Fingerfood-Büffet. Anmeldungen nimmt Angelika Stein bis 22. Mai per E-Mail (angelika.stein.mail@t-online.de) entgegen. Der Kreativkreis ist eine Gruppe, die sich regelmäßig donnerstags ab 18 Uhr im Bürgerhaus trifft. Wer Zeit und Lust hat, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen, ist herzlich willkommen. baum