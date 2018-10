Kunterbunte Bücherwelt steht schon den Jüngsten offen

Blick ins neue Lesezimmer. © Engler

Ein ganzes Wochenende lang feierte die Gemeinde St. Lioba ein Fest. Dabei lud das Kinderhaus St. Lioba unter dem Motto „Liobas kunterbunte Bücherwelt“ ins „Königreich der Bücher“ ein. Der Startschuss, sich Bücher auszuleihen, fiel an diesem Tag für die Kleinsten. Die Kinder hatten die Möglichkeit, ihren eigenen Bücherausweis, mit dem sie dann ihre Lieblingslektüre ausleihen konnten, zu bekommen.

In der kleinen Bibliothek besteht für die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, in der gemütlichen Sitzecke zu schmökern. Auch das Bilderbuchkino und die Geschichte von „Elmar“ als Ausmalbild zum Selbstgestalten waren für die jungen Gäste sehr interessant.

„Alle Kinder lernen lesen“ – mit diesem Lied eröffneten die Kleinen das Fest auf dem Gelände vor dem Kinderhaus. Passend zu den Themen Bücher und Lesen trugen die Erzieherinnen als Erkennungszeichen die „schönste Krawatte der Welt“, gebastelt aus Zeitungspapier. Zum Abschluss des Festes am Samstag hielt Gemeindereferentin Sandra Waindok zusammen mit den Kinderm die Dankandacht.

Am Abend öffnete dann die Weinstube im angrenzenden Pfarrer-Schilling-Saal. Das Team bewirtete am Samstag- und Sonntagabend die Gäste. In die Max-Schwall-Halle zog es viele Besucher am Sonntag zum Bazar – zumal dort eine Auswahl an köstlichen Speisen auf sie wartete. Die Zubereitung hatte auch in diesem Jahr der Sohn des Gemeindeteam-Sprechers Wendelin Herold, Jörg Herold, übernommen. Er ist Koch der Gaststätte „Neckartal“ in Feudenheim. Das große Angebot an Kuchen erfreute an beiden Tagen die Besucher.

Spendenlauf der Firmanden

Für die Finanzierung der Renovierungsarbeiten an der Kirche St. Lioba veranstalteten die Firmanden am Samstag einen Spendenlauf. Bei einer Tombola mit reichhaltigen Preisen war ein Einkaufsgutschein von 80 Euro als Hauptpreis ausgelobt, einzulösen in einem Einkaufszentrum. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018