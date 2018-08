Landolin setzt auf Mittagsgeschäft

Das Restaurant des Mannheimer Caritasverbands, Landolin, will sich künftig stärker auf das Mittagsgeschäft und private Feiern konzentrieren und ändert deshalb seine Öffnungszeiten. Ab sofort hat es dienstags bis sonntags von 11.30 bis 20.30 Uhr geöffnet und bietet von zwölf bis 19 Uhr durchgehend warme Küche an. Den günstigeren Mittagstisch gibt es bis 15 Uhr. Abends öffnet das Restaurant für private Gesellschaften länger. „Damit wollen wir der Nachfrage unserer Gäste besser entsprechen“, erklären die Geschäftsführer Roman Nitsch und Theo Hipp. Mittwochs wird künftig ab 16.30 Uhr ein After-Work-Menu angeboten, jeden Samstag ist Burger-Tag. Das Restaurant Landolin ist ein Integrationsbetrieb, in dem Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten. Es ist barrierefrei und befindet sich im Caritas-Zentrum St. Franziskus am Taunusplatz auf dem Waldhof. red

