Anzeige

Im Frühjahr zieht es viele wieder raus in die freie Natur – nicht nur zur Erholung, sondern auch, um die körperliche Fitness zu erneuern und überflüssige Pfunde loszuwerden. Die Laufschule www.peter-halder.de bietet am 14. April einen einstündigen Schnupperkurs für Laufanfänger und Wiedereinsteiger an. Bei diesem Training wird abwechselnd zwei Minuten gelaufen und zwei Minuten Gehtempo eingelegt. Lauferfahrung beziehungsweise Ausdauer werden nicht vorausgesetzt.

Bereits während dem Lauf haben Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zum Laufen, zur Laufausrüstung und zur Ernährung zu stellen. Der Spaß soll im Vordergrund stehen. Nach der Laufeinheit besteht die Möglichkeit, an einem Vortrag zum Thema „Laufen macht glücklich und gesund“ teilzunehmen. Hier erfahren die Teilnehmer Wissenswertes zum Thema Laufen in einer Gruppe. Auch über die Inhalte und Ziele eines Laufkurses wird informiert.

Nach dieser Auftaktveranstaltung kann ein Laufkurs für Anfänger gebucht werden und der dazu passende Trainingsplan gleich mit nach Hause genommen werden. Treffpunkt am 14. April um 9.30 Uhr ist die Kirchwaldstraße 17 (vor dem Bürgerhaus des Bürgervereins Gartenstadt).